El Ayuntamiento dice basta: manda las primeras negativas a actos en Sevilla ante la falta de agentes de Policía en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla dice 'basta' a la proliferación de actos, procesiones y demás eventos. Lo hace por carta para comunicar que no puede garantizar agentes de la Policía Local en algunos de los muchos actos que se plantean cada día en la capital andaluza.

Porque, según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solo para este viernes 23 de mayo había, con presencia de los agentes municipales, un partido de fútbol cuatro cruces de mayo y un via lucis.

El evento con mayor atención por parte de la Policía Local es el partido de fútbol entre el Real Betis y el Valencia C. F. Tuvo lugar este viernes y, a la siempre necesaria presencia de los agentes, se suma el que era el último encuentro en el Benito Villamarín antes de las obras que mandará a los béticos al estadio de La Cartuja.

Además, estaban previstos, con presencia de la Policía Local la Cruz de Mayo de la hermandad de la Paz; la Cruz de Mayo de la hermandad de la Trinidad; la Cruz de Mayo de la hermandad de Montesión; la Cruz de Mayo de la hermandad de Santa Cruz; y el Vía Lucis de la hermandad de Santa Catalina.

Pero es que hay más, señalan las mismas fuentes. Están aprobados también la Cruz de Mayo del colegio Portaceli, la procesión de Cruz de Mayo de Padre Jesús de la Salud y la procesión de Cruz de Mayo del Rincón Cofrade Esperanza y Caridad del barrio de Feria, en el Centro de Sevilla.

Eventos previstos

"Por medio del presente correo, le comunicamos que ante el elevado número de eventos previstos para este fin de semana (23, 24 y 25 de mayo), no es posible atender su solicitud de acompañamiento policial", señala la carta que el Consistorio ha mandado a quienes han pedido agentes de la Policía para sus actos públicos.

El mensaje es claro: "no a más coberturas porque no hay agentes disponibles". Así, "en consecuencia, no tienen autorización para realizar la salida prevista salvo que lo hagan por acerado o zona peatonal, quedando prohibido en todo caso que invadan la calzada".

De esta forma el Ayuntamiento trata de poner orden en una agenda de actos y celebraciones públicas que han desbordado la capacidad de la Policía Local. Solo se autorizan actos que cuenten con la garantía de que pueden tener agentes municipales. En caso contrario, no se prohíben, pero no pueden cortar calles ni tráfico.

La situación es insostenible puesto que, a la explosión de actos que se aprueban se suma el que la plantilla de la Policía Local está mermada tras años de no incorporar nuevos agentes. Es ahora, gracias a unas oposiciones que están por resolverse, cuando se va a contratar a más agentes.

Más agentes

Y otra oferta de empleo público (OPE) ayudará a llegar al objetivo de tener 500 policías más antes de que lleguen las próximas elecciones municipales. Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que a ese esfuerzo que se hace en lo municipal tiene que responder también el Gobierno central mandando más agentes de la Policía Nacional a la ciudad.

Esta avalancha de actos, por otro lado, avala la idea del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar a quienes organizan actos en la vía pública que exigen de la movilización de los servicios municipales.

La idea, indicó Sanz, es que sean quienes organizan estos eventos los que ayuden a sufragar a los agentes de la Policía Local, la limpieza o servicios sanitarios necesarios para su celebración. La idea, que aún es un proyecto, podría aliviar las cuentas municipales, tensionadas por la multitud de cuestiones que tiene que atender en la primavera sevillana.

Solo hay que echar un ojo a las procesiones que salen este fin de semana en Sevilla. Según datos a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, son hasta 44 entre sábado y domingo. Algunos de ellos aprobados por parte del Consejo de Hermandades sin contar con agentes de la Policía Local. Otros sí la tienen.

Más actos

Y a eso se suman las cruces de mayo. Algunas ya se han detallado. Pero hay previstas muchas más. Son la de Salud y Bondad, la de la Paz, La Trinidad, Montesión, el colegio Portaceli, Santa Cruz, barrio de Feria, asociación Esperanza y Caridad. Eso solo el viernes.

El sábado siguen María Auxiliadora, el Rocío de Sevilla, Jesús Despojado, Quinta Angustia, La Redención, San Benito, el Baratillo, Las Aguas, Mirabras y el Cerro. No acaba ahí, porque el domingo están previstas la Juncal, el Tardón, Los GItanos o La Carrasca.

El ritmo de procesiones y cruces de mayo es imposible de cubrir. Por eso la idea de la tasa del Ayuntamiento. Y por eso, señalan fuentes del Consistorio, que se empiece a negar la presencia de agentes en algunos actos.