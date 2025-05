Elena Gómez, empresaria de Lora: "Hay que romper todos los protocolos de la Feria, pero de flamenca, nunca gafas sol"

Los sevillanos ya disfrutan de una de las semanas más especiales del año. La Feria de Abril ya ha comenzado, casi una semana cargada de luz, baile y alegría. Desde este martes 6 de mayo, mujeres y hombres se pasean por el Real con sus mejores galas. Pero si hay alguien que se lleve la atención, esas son las flamencas.

El test de EL ESPAÑOL de Sevilla 'Pasarela desde el albero' pone el foco en cómo se viste la Feria de Sevilla. Elena Gómez (42), natural de Lora del Río pero residente en Lisboa, es una de esas amantes de los farolillos que no se pierde esta fiesta andaluza. Partidaria de que "la Feria es para divertirse y atreverse", la misma se ha enfundado un traje de flamenca de lo más original.

La asimetría, los volúmenes, el monocular y el juego con el bastoncillo son las características del primer vestido de Elena, quien está emprendiendo su propia marca de bañadores, diseño de Alicia Fernández, una firma de moda flamenca de Coria del Río. Un modelo que despunta de lo que se suele ver en el Real de la Feria de Sevilla.

¿De dónde es lo que llevas puesto?

De Alicia Fernández, una firma de Coria del Río que me encanta.

⁠¿Qué no le puede faltar a una buena flamenca?

Un buen pendiente. Me apasionan los complementos grandes, para mí, hoy voy flojita porque me gustan los pendientes más grandes.

¿Qué moda del traje de flamenca nunca te pondrías?

Yo, como se puede ver, soy atrevida. No me gusta lo clásico clásico. No sabría decirte que no me pondría porque soy bastante atrevida, pero lo que sí tengo claro es que, vestida de flamenca, nunca me pondría unas gafas de sol.

Respecto al 'protocolo' que se estila en la Feria de Abril, yo soy de romperlos un poco. Hay gente que no es de aquí y necesita una guía, pero yo estoy a favor de crear e inventar cosas nuevas. Cada vez la Feria es más divertida.

¿Qué opinas de las influencers que dan consejos sobre cómo ir a la Feria de Sevilla?

Lo veo genial para aquellas que necesitan una orientación. A cada una le gusta una influencie y lo veo estupendo. Al igual que la gente que viene de fuera y se pone un traje de flamenca. La Feria de Sevilla está para disfrutar.

⁠¿Prefieres vestirte con un traje de flamenca de bajo coste o ir sin vestir de flamenca pero arreglada?

Ir arreglada a la Feria. Pero bueno, se puede hacer de todo. No creo que un vestido de bajo coste desvalorice el traje de flamenca, con unos buenos complementos se pueden hacer muchas cosas.

⁠Tienda de moda flamenca favorita

Tengo un montón. Me gusta Alejandro Santizo, Joana Calderón, que es muy original.

⁠Mejores combinaciones para un traje de flamenca

No puedo decirte. A mí me puedes ver con un estampado o entera de liso. No tengo un prototipo a seguir.

Truco para sobrevivir todo el día vestida de flamenca

Unos buenos zapatos, claro, y poder andar también.

⁠¿Crees que está perdiendo la esencia el traje de flamenca?

Puede ser, pero es que, desde hace muchos años, el traje está cambiando. Yo creo que debe de cambiar y es bueno que lo haga: con o sin mangas, pomposo... desde el principio de la Feria ha habido muchos cambios del traje de flamenca porque se adapta a las modas.

⁠¿Qué diseñador te gustaría que te vistiera para la feria?

Ahora mismo con mi Alicia estoy encantada. Lleva unos amitos empezando y es de maravilla.