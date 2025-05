Retiran en los accesos a la Feria de Sevilla 250 kilos de comida que no cumplían con los controles alimentarios

El SEPRONA ha intervenido 250 kilos de alimentos que no cumplían con la normativa en los accesos a la Feria de Abril 2025. Es parte del dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil para velar por el buen estado de la comida que se consume en el Real. La actuación cuenta con la colaboración de la Policía Local y de los veterinarios del Ayuntamiento.

Según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, esto no significa que dichos productos estuvieran en mal estado. En algunos casos no tenían el "etiquetado correcto" o "no han seguido la trazabilidad exigida". Por ello, se han retirado del mercado.

En total desde el 2 al 4 de mayo se han inspeccionado más de 830 vehículos. El balance hasta ahora es de 40 denuncias. Doce de ellas se han producido por irregularidades en alimentos perecederos, ya sea por falta de etiquetado, productos caducados o deficiencias en la conservación.

Como consecuencia de ello se han intervenido 250 kilos de alimentos. Había preparados cárnicos, mariscos, productos congelados y comidas ya elaboradas que no estaban aptas para el consumo.

Asimismo, dentro del dispositivo, la Policía Local también presentó varias denuncias por infracciones de tráfico durante los controles.

La labor preventiva del SEPRONA no se queda ahí. También se desarrolla durante los días previos a la Feria con inspecciones preventivas por toda la provincia. En ellas también trabaja la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía.

Así, fue posible detectar la pasada semana en un centro mayorista de pescado 132 kilos de almeja japónica sin etiquetar. En las mismas condiciones se detectaron 32 kilos de aletas y colas de caella. Los dos lotes iban a ser distribuidos en la Feria. Ambos se intervinieron por no tener la trazabilidad suficiente para que el consumo fuera seguro, con sus correspondientes denuncias.

Incluso unos días antes, el SEPRONA retiró del mercado en Pilas otros 800 kilos de productos alimentarios que iban a repartirse en la Feria. Tampoco tenían todas sus garantías de trazabilidad o estaban en mal estado de conservación.

Más de una tonelada

En total, la Guardia Civil ha intervenido más de una tonelada de productos que no cumplían con las condiciones exigidas en los días previos a la Feria de Abril 2025. Es una escena que se repite cada año. Sin ir más lejos, el año pasado se retiraron 4,5 toneladas de pescado congelado caducado.

En cualquier caso, las cifras pueden ser mayores, pues el dispositivo seguirá activo durante toda la semana. Incluye inspecciones aleatorias en las vías de acceso y en los puntos logísticos estatégicos.