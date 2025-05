Superbritánico cierra sus puertas solo dos años después de su apertura: "Tenemos dos meses para vaciar el almacén"

"Tenemos dos meses para vaciar tienda y almacén". Así se expresa en su perfil oficial de Instagram Superbritánico, la tienda con productos para amantes de la cultura inglesa que ha estado asentada durante dos años en pleno centro de Sevilla (calle Dueñas) pero que, lamentablemente, cierra sus puertas de forma definitiva.

"Hace meses me informaron que la calle Dueñas estaría de obras cerca de un año", se puede leer en la nota publicada por Superbritánico. Afirma que, cuando supo de la noticia, se le "cayó el mundo encima". "Después de la inversión y el esfuerzo realizado durante los últimos dos años, no me lo podía creer".

De esta forma, y siendo consciente de lo que la mencionada obra supondría para el negocio, el establecimiento ha considerado que lo mejor es cerrar las puertas. "Después de mucho sopesar y buscar alternativas y posibles soluciones, he decidido cerrarla para siempre".

Rocío Ruz / Europa Press Sevilla Este es el lugar de Sevilla para comprar los trajes de flamenca para la Feria de Abril de última hora: arreglo incluido

"Mantener una tienda y un almacén en el centro de la ciudad conlleva unos costes altísimos" que no podrían mantenerse "sin afluencia de público" y, por tanto, "sin ventas", se expresa.

El establecimiento se ve ahora en la premura de tener que liquidar todo el stock, y es que, tal y como apunta en sus redes, disponen "dos meses", es decir, hasta el 30 de junio, para vender todos los libros y productos disponibles tanto en la página web como en el local físico.

Además de liquidar los productos por los que se ha hecho famoso, también pondrá a la venta mobiliario de la tienda. "Vitrinas, expositores, lámparas, vajillas, antigüedades y objetos de decoración" podrán ser adquiridas junto con las míticas camisetas de Without Hermione, Harry would have died in book one o Stop making drama, you are not Shakespeare.

Sin embargo, para los amantes de este espacio, se llama a la tranquilidad, ya que la réplica de la puerta del 10 de Downing Street, que engalanaba la entrada a Superbritánico, "seguirá brillando en el corazón de Sevilla".

Este espacio se había convertido en un lugar de culto para los amantes de la cultura británica, que habían encontrado en su interior auténticas joyas de sus historias inglesas favoritas: Los Bridgerton, Love actually, Harry Potter, Orgullo y Prejuicio o Notting Hill entre tantas otras.

Además, esta marca también se ha ido popularizando en redes sociales gracias a sus elocuentes viñetas y publicaciones, que tenían como protagonistas figuras conocidísimas del cine y la literatura británica.

"Nuevos horizontes"

Pese a las malas noticias, el responsable del establecimiento sopesa que "las cosas pasan por algo", a lo que añade que no aprecia el cierre de la tienda como un fracaso "sino como una oportunidad".

Y es que, según relata, lleva "más de catorce años trabajando sin parar" y necesita "bajar el ritmo y dedicar más tiempo" tanto a sí mismo como a su familia.

No obstante, no está todo perdido, ya que anuncia que le entusiasma la idea de continuar con la tienda online, eso sí, primero tendría que encontrar otro almacén. "Me ilusiona la idea de explorar nuevos horizontes con Superbritánico".