Sevilla quiere poner límite a los músicos callejeros con una ordenanza para regular las horas de cante y baile público

El Ayuntamiento de Sevilla quiere poner coto a los músicos callejeros. Para ello plantea desarrollar una nueva ordenanza que ponga orden en la cantidad de cantaores y bailaores que pueblan sobre todo las zonas más turísticas de la ciudad para horror de vecinos y locales.

La propuesta llegó al pasado Pleno ordinario de la mano de Vox. La apoyó el PP y salió adelante. La idea es regular a quienes cantan y bailan por las calles de Sevilla. Hay vecinos de Santa Cruz o del Arenal que están hartos: "Son una molestia constante, vienen uno detrás de otro", señala un vecino cercano al Postigo.

La idea que llevó Vox al Pleno planteaba que "en la Plaza de España se han impuesto sanciones administrativas por ocupación indebida de la vía pública a músicos callejeros que, además, han visto cómo, en ocasiones, se les han requisado sus instrumentos". Es decir, quiere conjugar los intereses de vecinos y artistas.

La ordenanza, plantean desde dicho grupo, deberá, además de garantizar el descanso de los vecinos, ordenar la actividad de los artistas para que no les impidan actuar.

"Hablamos de músicos que llevan 8 años ofreciendo música y baile en la calle, hablamos de músicos de altísima calidad y que suponen un atractivo innegable para todo el que visite la Plaza de España", razona la propuesta, que habla también de "músicos de otros países que están en Sevilla estudiando y que ponen en práctica sus conocimientos de nuestra música en este tipo de espectáculos".

Músicos

Para la nueva normativa, se plantea que la presencia de músicos pueda ser "atractiva" para "la visita del turista, o, por qué no, del sevillano que pasea por la zona. No es objeto de debate que la música y el baile son artes, conforman parte de nuestra propia cultura e identidad como sociedad. No es objeto de debate que el visitante que llega a Sevilla, viene a admirar nuestra riqueza monumental". añade.

En la difícil convivencia entre los artistas, los turistas y los sevillanos, de momento pierden los últimos. Es a lo que se le quiere poner coto con la nueva norma. Porque hay vecinos del barrio de Santa Cruz que denuncian un "carrusel" de cantantes y músicos que quieren sacar dinero de los visitantes.

Tampoco lo pasan mejor en el Arenal. El entorno del Postigo, indican los vecinos, es una constante actuación de músicos que van del flamenco al pop. Algunos con cajón o guitarra. Otros, solo con su voz. Pero no hay silencio desde que abren las terrazas de los bares donde se sientan los turistas hasta que cierran.

Contra esto, orden. Es lo que aprobó el Pleno del Ayuntamiento. "Iniciar la tramitación para elaborar una ordenanza o reglamentación que regule la música y el baile en la calle, contando en su elaboración con la colaboración de los representantes de músicos y artistas", es la propuesta votada.

Decibelios

Porque por ahora no hay una norma que les impida tocar. El único límite es sonoro. Porque la ordenanza que regula a los músicos callejeros es de Urbanismo. Si sobrepasan ciertos decibelios, la Policía Local puede intervenir. Pero tiene que quejarse antes un vecino.

La norma actual se empezó a redactar en 2019. Entonces el PSOE gobernaba Sevilla. Seis años después, queda patente que quedó pequeña. Para los músicos, que reclaman un marco normativo claro; y para los vecinos, que piden calma.