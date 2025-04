Cortes de tráfico en Sevilla por la final de la Copa del Rey: zonas conflictivas y vías alternativas para evitar atascos

Sevilla está preparada para recibir a más de 70.000 hinchas de Real Madrid y Barcelona por la final de la Copa del Rey. Es un partido de alto riesgo que concentrará a más de 2.000 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. A su vez, el movimiento de las masas obligará a hacer varios cortes de tráfico.

Casi todos ellos se concentrarán en el entorno de La Cartuja. Según informan fuentes municipales, se restringirá la circulación en el perímetro del estadio desde la noche de este viernes 25 de abril. El objetivo será comenzar con la organización del estacionamiento y las vías de evacuación. También se busca con ello controlar la venta ambulante.

No se podrá acceder, por tanto, a esta zona desde el día antes del partido, aunque al no ser muy frecuentada no provocará una gran afección a la ciudad.

La situación cambia a partir del mismo sábado. Según indican desde el Ayuntamiento, los cortes de tráfico se irán adaptando en función de la densidad del público y empezarán a las 7:00 de la mañana en La Cartuja.

Se estima, por tanto, que la zona será de difícil acceso en coche durante todo el día. A partir de las 15:00 se realizará el corte del Parque Tecnológico de la Cartuja y la Avenida de Carlos III. No obstante, será a las 19:00 cuando quedarán restringidos todos los accesos a esta zona de la ciudad.

Vías alternativas a La Cartuja

Se espera, por tanto, que La Cartuja se convierta en terreno exclusivo de los asistentes al partido, que no comenzará hasta las 22:00. Así, todos aquellos que suelen transitar por La Cartuja y Carlos III para acortar en algunos de sus desplazamientos, deben descartarlo.

En este caso, es mejor ir por dentro de la ciudad por vías como Torneo, que en otras circunstancias suele ser más evitable, pero no quedará otra alternativa. Si se va de punta a punta, también será buena idea ir por la SE-30 hasta llegar al punto más cercano, aunque la ronda de circunvalación tampoco quedará exenta de los cortes.

De hecho, desde las 7:00 a las 11:00 habrá cortes progresivos en el ramal SE-30 en el punto 22+160 en sentido creciente hacia la glorieta de enlace a la Avenida de Carlos III y SE-20.

Lo mismo sucederá en los ramales de la carretera A-8083 de acceso a Sevilla desde la SE-30 por el Puente del Alamillo. Es la vía que da acceso al parking del parque, donde estará ubicada la fan zone del Real Madrid.

Por la tarde, los cortes de tráfico serán totales en estas zonas, según indican desde la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Con estas dos medidas, se refuerza todavía más el aislamiento de La Cartuja, a la que prácticamente solo podrán llegar hinchas.

Transporte público

Por ello, cobra más importancia el refuerzo del transporte público, una de las mejores soluciones para evitar la sobrecarga del tráfico.

Tussam refuerza durante este sábado las líneas C1, C2 y 2, las cuales pararán en Américo Vespucio justo enfrente del estadio. Desde las 18:00, además de su oferta habitual, se sumarán 22 vehículos nuevos a la flota.

En ellos se podrá acceder al estadio desde Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

No obstante, los afectados por el corte de La Cartuja y que quieran evitar estas líneas por la alta afluencia de aficionados, pueden decantarse por las líneas 3 y 6, que recorren la calle Torneo y cruzan la ciudad de norte a sur.

El Metro es otra buena alternativa para evitar el tráfico e incluso la afluencia masiva de los aficionados al no tener un recorrido cercano al estadio. Igualmente, otra escapatoria puede ser la línea de Cercanías C-4, que va íntegramente por dentro de la ciudad, con paradas en Santa Justa, Fibes, Padre Pío - Palmete, Virgen del Rocío y San Bernardo.