El Ayuntamiento respalda la preferia: "Vamos a permitir lo que se ha permitido siempre; el modelo largo no acabó con ella"

"Este equipo de gobierno va a permitir lo que se ha permitido siempre y no va a permitir lo que no se ha permitido nunca". Son palabras del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien daba el visto bueno así a los actos de preferia que se celebran en el Real los días previos al alumbrado.

Para Sanz, prohibir que haya reuniones o actividad esos días sería ir contra la tradición y la libertad de los sevillanos. "Si quiere que se desautorice el ambiente que se da durante el montaje o la normal actividad del Real mientras se monta o funcionamiento previo de las atracciones o que nos entrometamos en la libertad de los sevillanos para disfrutar de su feria, con nosotros no cuente", ha afeado el primer edil al portavoz del PSOE, Antonio Muñoz.

Además, ha razonado el alcalde, la preferia no es una cuestión nueva. Ya existía, ha señalado, con el modelo antiguo de celebración larga que abarcaba de sábado a sábado. "¿El modelo de sábado acabó con la preferia?", ha preguntado Sanz a Muñoz.

Prueba de que no lo hizo es que el alcalde ha mostrado fotos de los ediles del PSOE en el Real en años anteriores los días previos al inicio de la Feria. "Esta es de 2012, cuando ustedes tenían caseta. ¿Se acuerda de la caseta del PSOE, se lo pasaban de miedo en la preferia?", ha ironizado Sanz mostrando una foto de altos cargos socialistas en el Real.

Para el equipo municipal, la pregunta sobre la preferia que el PSOE ha llevado al Pleno ordinario de este jueves es una forma de "dividir" a los ciudadanos. "Este alcalde va a permitir lo que se ha permitido siempre y no lo que no se ha permitido nunca. Si quiere enfrentar a los sevillanos, se equivoca", ha insistido Sanz.

Modelo corto

Muñoz, por su parte, ha usado el mismo argumento: el de la división de los sevillanos. Para el socialista, el modelo corto de feria de Sevilla supone que haya quienes puedan disfrutar todos los días por no trabajar y quienes no podrán ir por motivos laborales. "Dividió a la ciudad creando un problema donde no lo había", ha señalado.

Además, para el líder del PSOE municipal, el cambio de fechas de la Feria de Sevilla no cambia, en realidad, nada. "La Feria no va a ser corta", ha afirmado Muñoz, en referencia a la preferia.

"¿Va a permitir el uso lúdico de las casetas? ¿Cuánto nos va a costar a la Hacienda Pública esa preferia? Es una preferia sin aglomeraciones para unos pocos", ha insistido Muñoz.

Para Sanz, el empeño en el PSOE de denunciar la votación es "un desprecio a la consulta donde participaron más de 106.000 sevillanos" porque "no le gustó el resultado".