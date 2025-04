Ni espárragos ni comino: el secreto de mi abuela Paqui para que el potaje de vigilia quede de diez en Semana Santa

Con la llegada de la Cuaresma a Sevilla, muchas familias recuperan las recetas más tradicionales de estas fechas, y entre ellas, el potaje de vigilia ocupa un lugar muy especial.

Este guiso, elaborado con garbanzos y verduras, destaca por ser fácil y rápido de preparar, además de saludable, económico y fiel a la tradición de no consumir carne durante estos días.

Por ello, no lo he dudado y le he preguntado a mi abuela Paqui, para que nos cuente su secreto sobre cómo hacer tan rico este tradicional potaje, que ha pasado de generación en generación en su casa.

Plato popular en Cuaresma

"Hoy os traigo un plato típico de mi pueblo, Peñaflor, el último pueblo de Sevilla antes de llegar a Córdoba. Una receta que ya la hacía mi abuela en Vigilia, cuando salía el Cristo del pueblo", explicaba Paqui.

El potaje de vigilia es un guiso sencillo pero delicioso, preparado con ingredientes económicos y nutritivos. Su base es sencilla: garbanzos cocidos, cebolla, ajo, zanahoria, pimiento y pimentón.

Ingredientes básicos 2-3 dientes de ajo

1 cebolla

2-3 zanahorias

1 puerro

1 pimiento verde mediano

Caldo de verduras

Comino

1 cucharadita de azafrán

Espárragos verdes

Tagarninas

Tomate frito

1 bote de alubias blancas cocidas

A pesar de su sencillez, el resultado es un guiso reconfortante y lleno de matices, ideal para compartir en familia en esta época del año.

El primer paso es picar todas las verduras del sofrito en trozos "muy chiquitos". Una vez cortadas, en una olla, se ponen el ajo, la cebolla, la zanahoria, el puerro y el pimiento verde junto con una cucharadita de azafrán, que según nos revela Paqui "mi truco es usarlo en rama en vez de en polvo, para que sea más sabroso, ya que le da otro gusto al guiso".

Una receta tradicional de las abuelas sevillanas.

A continuación, se sofríe todo con aceite de oliva y sal hasta que "esté doradito". Luego, se añaden los espárragos y las tagarninas —"una verdura que se recogía en mi pueblo al laíto del río"— junto con un poco de caldo de verduras y una cucharadita de comino. Se deja cocinar a fuego medio hasta que todo esté tierno y se incorporan las alubias junto con una cucharada sopera de tomate frito.

Una vez que el guiso ha tomado consistencia y las alubias están en su punto, estará listo para servir. Como bien dice Paqui: "El guiso es sin carne y sin pescado, apto para todos los bolsillos".

Este plato, lleno de historia y tradición, sigue siendo una opción perfecta para disfrutar en familia durante la Semana Santa, manteniendo vivas las costumbres de antaño de las abuelas andaluzas.

Así como su abuela le enseñó a ella, ahora Paqui nos transmite esta receta con la esperanza de que siga viva en muchas más mesas como la suya.