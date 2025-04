Hasta 30 bomberos de Sevilla faltan a su puesto de trabajo a la vez en medio de la negociación sindical con el Ayuntamiento

Hasta 30 bomberos de Sevilla se ausentaron de su puesto de trabajo este pasado miércoles. Lo hicieron alegando problemas médicos. Se trata de una veintena que tenían que acudir presencialmente y una decena que estaban en guardia telefónica, pero no contestaban a sus terminales.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, este 2 de abril había previsto que faltaran hasta nueve bomberos. No aceptaban participar en refuerzos ordinarios en tanto negocian nuevas condiciones como medida de presión. Sin embargo, finalmente fueron 21 los efectivos que no se presentaron en su puesto de trabajo.

De esos bomberos, algunos no alegan motivo para no ir a trabajar. Son 15. El resto presentan documentación médica, aunque no de la Seguridad Social. Sin embargo, desde el cuerpo de bomberos niegan que estén en huelga.

A eso se suma, ha podido saber este periódico, que una decena de bomberos que tenían que estar en aviso telefónico tampoco estaban localizables.

Esta situación se produce en medio de la negociación sindical por la remuneración que reciben los bomberos, los efectivos contratados y las condiciones de trabajo. Entienden los trabajadores de este cuerpo municipal que hay un agravio con respecto a otros funcionarios como el cuerpo de Policía Local.

Efectivos

Así, los bomberos municipales reclaman, además de más personal -cifran la carencia en 150 efectivos en la plantilla-, el pago de las productividades acordes a su desempeño.

Fuentes municipales explican que, desde que el alcalde es José Luis Sanz, se han convocado 140 plazas de bomberos de nuevo ingreso. Aunque entienden que hay que incorporar más efectivos, explican que los tiempos administrativos son lentos y ponen de relieve que han aumentado un 25% la plantilla por ahora.

Sobre el cobro de la productividad, los tiempos también son lentos. De hecho, los agentes de la Policía Local están cobrando ahora ese complemento de los meses más duros del Covid-19. El cobro, para los bomberos, será, pero no inmediato, explican fuentes cercanas al caso.

Semana Santa y Feria

Con la Semana Santa a poco más de 10 días y la Feria en menos de un mes, la situación entre los bomberos y el Ayuntamiento parece enconarse.

Los primeros reivindican más personal, mejor salario y el cobro de los complementos que otros cuerpos municipales reciben. Los segundos piden paciencia y ponen de relieve el esfuerzo que ya se ha hecho en el aumento de la plantilla.