La palabra que se utiliza en Sevilla para referirse a los despistados: es pegadiza y no se usa en el resto de España

Si alguna vez has paseado por Sevilla y alguien te ha dicho que estás "ennortao", no te preocupes, no es un insulto.

Esta expresión sevillana es una forma simpática y coloquial de referirse a alguien que está despistado, desorientado o simplemente perdido en sus pensamientos.

Es tan pegadiza como expresiva y, aunque parezca común, solo se usa en esta región de España y tiene un significado muy particular.

Muy común en el diccionario andaluz

El origen de "ennortao" se basa en la idea de perder el norte, un concepto que se utiliza en muchas partes del mundo para describir a alguien que ha perdido la orientación, tanto física como mentalmente.

Sin embargo, en Sevilla, esta expresión ha evolucionado hasta convertirse en una palabra propia, con una entonación y un uso que la hacen única. Decir que alguien está "ennortao" no significa necesariamente que esté perdido en la ciudad, sino que puede estar distraído, en su mundo o incluso un poco atolondrado.

Dos amigos despistados en un bar.

En la capital andaluza, es común escuchar esta palabra en el día a día. "Niño, ¿estás ennortao o qué?" puede decir una madre cuando su hijo no le presta atención. O un grupo de amigos puede bromear con alguien que llega tarde o que parece no enterarse de lo que sucede a su alrededor.

No es raro que en verano, con el calor sofocante de Sevilla, la gente parezca más "ennortá" de lo habitual, arrastrando los pies por las calles empedradas bajo el sol inclemente.

El uso de "ennortao" también refleja el carácter espontáneo y humorístico de los sevillanos. En una ciudad donde el lenguaje está lleno de giros propios, esta palabra encaja perfectamente en la idiosincrasia local.

No se usa con mala intención, sino más bien con cierto cariño o simpatía. Es una manera de señalar que alguien parece estar en otra dimensión, pero sin que suene ofensivo.

Lo curioso de "ennortao" es que, a pesar de su popularidad en Sevilla y sus alrededores, no es un término que se escuche en el resto de España. En otras regiones, se utilizan palabras como "grogui", "empanado" o simplemente "despistado", pero ninguna tiene exactamente el mismo matiz ni la misma sonoridad.

Así que si alguna vez visitas Sevilla y alguien te dice que estás "ennortao", no te lo tomes a mal. Tómalo con humor, ubícate, y sigue disfrutando de la ciudad, que a veces perderse un poco en un lugar como este también puede ser parte de la experiencia.