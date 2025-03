El alcalde de Sevilla le escribe a Puente en español y catalán para reclamar la conexión por tren de su aeropuerto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha viajado a Madrid este jueves para registrar en el Ministerio de Transportes una carta dirigida a Óscar Puente. El objetivo es solicitar información sobre el proyecto de conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación del AVE de Santa Justa.

La misiva está escrita en español y catalán. Según dice, con ello pretende "incrementar las posibilidades de éxito" en su reclamación.

"Dado que el Ministerio aprobó una inversión de 6.300 millones de euros en los Rodalies de Barcelona, hemos probado a presentar nuestra reivindicación también en catalán, a ver si tenemos más éxito", ha dicho Sanz.

El primer edil sevillano ha recordado que en diciembre de 2023 ya le escribió una carta a Puente para pedirle una reunión sobre las infraestructuras que necesita Sevilla.

"Casi un año después no he tenido respuesta, por lo que en esta ocasión he venido al Ministerio a ver si de esta manera tenemos más suerte los sevillanos y el ministro atiende nuestras reclamaciones", ha afirmado.

Obligación de la UE

En la carta, Sanz recuerda que Sevilla es la única gran capital española cuyo aeropuerto no tiene conexión ni por tren ni con metro con el centro urbano. Es una obligación que marca la Unión Europea para las ciudades que registran entre cuatro y doce millones de pasajeros al año. La capital hispalense cerró el 2024 con más de 9 millones.

El Ministerio de Transportes encargó en marzo de 2023 un estudio informativo sobre esta conexión. El plazo de ejecución acaba de cumplir. No obstante, no ha trascendido ningún avance. Por ello, el alcalde ha solicitado información directa a Puente a través de este medio y en ambos idiomas.

Indican desde el Ayuntamiento de Sevilla que Óscar Puente no ha respondido hasta el momento a ninguna de las cartas que le ha enviado el alcalde.

Recuerdan además que en marzo de 2024 visitó la capital hispalense, pero únicamente se reunió con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, secretario provincial del PSOE, un acto al que Sanz no fue invitado.

Varios encontronazos previos

Cabe recordar que ya se han producido varios encontronazos entre el alcalde de Sevilla y Óscar Puente. El pasado octubre el ministro de Transportes llegó a llamarle "mentiroso e impresentable" en la red social X.

Era sus respuestas a unas declaraciones en las que Sanz criticaba el retraso de los pagos para el Metro de Sevilla. Lo calificaba como un "castigo" para la ciudad, algo que relacionaba con nuevas inversiones en Cataluña.

Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable. El gobierno NO HA RETRASADO LOS PAGOS AL METRO DE SEVILLA y mucho menos porque le de nada a Cataluña. Siempre tratando de enfrentar territorios. El ritmo de… https://t.co/x7j4XSheXT — Oscar Puente (@oscar_puente_) October 11, 2024

"Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable. El Gobierno no ha retrasado los pagos al Metro de Sevilla y mucho menos porque le dé nada a Cataluña", decía en X Puente.

Sanz respondía poco después: "Yo nunca insultaría a un ministro del Gobierno de España porque sería insultar a todos los españoles. Parece que el ministro no tiene este criterio y no le importa insultar al alcalde de todos los sevillanos".

Anteriormente, ya se habían repetido otros encontronazos al hilo de algunas de las infraestructuras pendientes de la ciudad, tales como la carretera de circunvalación SE-40 o el cierre del anillo del Cercanías.