José Hidalgo, quiosquero de La Encarnación: "Soy de la Macarena y mi hijo se llama Jesús de la Sentencia"

Miércoles 5 de marzo. La Cuaresma ya ha empezado y con su inaguración se confirma la llegada de una de las épocas más especiales para los sevillanos. La Semana Santa 2025 está a la vuelta de la esquina y se nota en las calles.

José Hidalgo (50), quiosquero de uno de los puestos ubicados en la Plaza de la Encarnación es el primero en participar en 'Cuaresma a pie de calle', una serie de EL ESPAÑOL de Sevilla que pone el foco en la opinión de los sevillanos de a pie sobre la Semana Santa de la ciudad.

Hijo de Pepe Hidalgo -exjefe de la banda Centuria- y antiguo armao de la hermandad de La Macarena, tiene muy claro que "madre de Dios solo hay una" y piensa que la Semana Santa sevillana "ha cambiado totalmente".

¿Qué es lo mejor y lo peor de la Semana Santa?

Lo mejor de la Semana Santa es la fe, el sentimiento, muchas cosas. Lo peor es la gente que viene y se cree que esto es una feria.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Si me tengo que quedar con una, me quedo con La Macarena. Es la mía. Con todo el respeto del mundo, pero da la casualidad de que todo el mundo es de su hermandad y de La Macarena. Madre de Dios nada más que existe una, ahí lo dejo.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Para mi la Semana Santa significa mucho. Soy muy macareno, de la hermandad. Mi padre es, aunque haya fallecido, Pepe Hidalgo . Es decir, imagínate lo que significa la Semana Santa para mí. Muchísimo sentimiento y vivencias.

¿Caben más hermandades?

Es una pregunta muy buena. Como se suele decir en Sevilla, soy muy rancio, me gustan las cosas bien hechas en Semana Santa. Lo de meter más hermandades, aunque todo el mundo tiene derecho a meter la hermandad de su barrio y que venga a la catedral, creo que esto se nos están yendo un poco de las manos.

Ya no solo en Semana Santa, sino en las extraordinarias. Cada dos por tres pasos a la calle. Las imágenes están todo el año en sus iglesias y en ellas es donde verdaderamente se le reza y se le habla. No en la calle.

Una calle para ver los pasos

¿Qué calle es fea en Sevilla para no verlos? Aunque hay una calle muy cercana a la plaza de la Encarnación, Sor Ángela de la Cruz, y es muy bonito ver cuando llegan los pasos a las monjitas.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Ha cambiado totalmente. Por ejemplo las bandas han cambiado muchísimo, ya no es lo que eran, han cambiado una barbaridad. Antes éramos mucho más familiares, solamente era en Sevilla. Ahora es en el resto de Andalucía y España. También hay algunos pasos que no me gustan como están andando.

¿Cómo hay que moverse en la bulla?

Bulla en Semana Santa tiene que existir. Si no hay bulla en Semana Santa, esto no es Sevilla. Además los sevillanos controlamos muy bien las bullas, no les tenemos miedo.

Las claves son esperar, tener paciencia, aguantar el tirón y dejar que te lleve la marea de gente. Donde se salga de la bulla pues se salió.

¿Es más de cristo o de palio?

La Macarena, como hemos dicho, es lo más. Pero, como se suele decir en esta hermandad, yo soy más de los moraos, del Sentencia. Es más, tengo un hijo que se llama Jesús de la Sentencia y creo que nada más que está el de la basilíca y el mío.

¿Cuál es su marcha favorita?

Una marcha que significa mucho para los macarenos: Pasa la Macarena.