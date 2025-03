Una mujer se abre en canal con Juan y Medio sobre su último matrimonio: "Me di cuenta que mi marido no me miraba"

Juan y Medio sigue siendo uno de los presentadores más reconocidos y queridos de la pequeña pantalla. Así, el almeriense sigue al pie del cañón con el popular programa de La tarde, aquí y ahora de Canal Sur.

En emisión desde 2009, este magacín vespertino centra sus contenidos en testimonios personales, actualidad, humor y música. Es conocido mayoritariamente por todos los andaluces y su principal objetivo es combatir la soledad de las personas mayores, facilitando que conozcan a otras en situaciones similares.

Una de las invitadas del día fue Aurora, vecina de Linares (Jaén) que tiene 58 años y está divorciada. "Lleva separada dos años y tiene dos hijas ya criadas. Ella dice que le haría ilusión volver a enamorarme. No estar por estar. ¿Por qué dices que no es fácil lo de buscar compañía?", le presentaba directamente Juan y Medio en el plató de La tarde, aquí y ahora.

"El caso es que sales y los de mi quinta pues no se fijan, se les va más la mirada a las cuarentonas. Por otra parte, en Internet no me gusta buscar parejas porque solo buscan cosas esporádicas. Me noto invisible para la gente de mi edad. Van a lo que van...", explicaba, con detalle, Aurora en pleno directo de Canal Sur.

"Le gustaría sentirse enamorada como a la inmesa de la mayoría de las personas. Sentir esa ilusión... Busca sinceridad, cariño y respeto. Si no se llega a ese estadio, con una amistad lo da por bien también. Pide que no venga con problemas", relataba Juan y Medio sobre los requisitos de la invitada del programa.

El relato de Aurora

Posteriormente, Aurora también dio detalles su anterior matrimonio: "Lo conocí cuando terminé Bachiller. Nos queríamos muchísimo y nos casamos. Lo mejor de ese matrimonio fue mis hijas, he disfrutado mucho con ellas. Estuvimos ocho años de noviazgo y ha sido una relación de idas y venidas".

"A mí me hacía más ilusión ese matrimonio. Estuve de baja durante un año por una enfermedad y en ese periodo tuve mucho tiempo para pensar", se confesaba. "Me gusta caminar, de lunes a viernes estoy trabajando. Tengo mucho contacto con mis hermanos y estoy en el coro, me hace muy feliz".

Aurora relató que cuando terminó la carrera le pidió a su novio matrimonio, pero él le dijo que no. Aunque al año, él se arrepintió y quiso volver con ella. Se casó con 28 y muy enamorada. "Te estás equivocando", cuenta Aurora que le decía su madre.

En ese momento, Juan y Medio quiso hacer un apunte sobre la historia de Aurora: "Mira público, esto son cosas que te das cuenta con el tiempo. Ella coge las fotos de la boda y te das cuenta que sucede algo". "En ninguna me miraba, no me había dado cuenta hasta hace poco. Por ejemplo, en las fotos de la boda de mi hermana yo veo pasión y no encontré lo mismo en las mías", se abría completamente en canal Aurora ante la atenta mirada de Juan y Medio. "Durante mi matrimonio sentí que me faltaba el cariño de mi marido", añadía también.