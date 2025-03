Viaja a Valencia sin salir de Sevilla, el templo de paellas más auténtico: opciones desde 4,50€ cargadas de tradición

Los sevillanos están completamente enamorados de su gastronomía, y no es para menos. El sollomillo al whisky, las patatas aliñadas o la carrillada no faltan en las comandas de muchos bares de Sevilla. Sin embargo, hay veces en las que salir un poco de lo habitual no está nada mal.

La hispalense está muy bien servida en lo que a establecimientos de comida diferente se refiere. Esparcidos por las calles de la ciudad se pueden encontrar restaurantes y bares especializados en sabores todo el mundo que sorprederán a más de uno.

Pero no solo las recetas que traspasan las fronteras españolas se han hecho un hueco en el corazón de los sevillanos. Los menús de otras zonas de la Península Ibérica también se han ganado su merecido reconocimiento. Y es que los paladares hispalenses saben valorar una buena gastronomía.

La provincia le quita el antojo de algo 'nuevo' a todo el que lo requiere. Los platos típicos del recetario andaluz se echan a un lado y le dejan paso a los forasteros. Desde recetas gallegas hasta asturianas pasando por las valencianas. Todo tiene cabida en las calles de Sevilla.

Quienes quieran degustar una auténtica y casera paella valenciana sin salir de la provincia están de enhorabuena. En el número 15 de la calle Juzgados, en pleno barrio de San Julián, se encuentra Paella e Hijos, un verdadero templo de la cocina de la Terreta.

Los protagonistas del bar

Aunque los protagonistas indiscutibles de este establecimiento del Casco Histórico son los arroces -en todas sus variables-, estos comparten carta con otros habituales de la cocina de la ciudad de las Fallas.

Que el dueño de esta arrocería sea valenciano ya avisa de que las recetas que se cocinan en ella van a estar cargadas del sabor más auténtico.

Santiago lleva más de 20 años afincado en Sevilla y, desde que abrió el restaurante, transporta a sus comensales a la Comunitat sin necesidad de coger un avión.

La vitrina de Paella e Hijos es todo un homenaje a una de las recetas españolas más internacionales. En ella conviven arroces secos, caldosos, paellas, además de otras opciones que hay que probar sí o sí.

Fusión entre Andalucía y Valencia

Para ir abriendo boca, el restaurante ofrece un arsenal de entrantes que combinan los sabores valencianos como el esgarrat o la coca de verduras con los andaluces, entre los que destacan el salmorejo y el choco.

En cuanto a los reyes de la carta -las paellas y los arroces-, sobresalen el arroz negro, la paella tradicional y la de bacalao y colifor. Aunque para los amantes de la carne y las recetas contudentes, el arroz al horno es el ideal. A este último, las costillas de cerdo, los garbanzos, la morcilla y la patata le aportan el toque especial.

Quienes quieran deleitarse con los sabores de la Terreta podrán hacerlo en el mismo establecimiento. En cambio, si lo que se prefiere es degustar los menús en casa, Paella e Hijos también ofrece la opción para llevar.

Cabe destacar los precios de los arroces, que se adaptan al bolsillo de cualquiera. Estos van desde los 4,50 euros la media ración hasta los 110 euros -dependiendo de la receta- la paellera completa.

Paella e Hijos se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes quieren desgustar algunos de los platos más famosos de la gastronomía de Valencia.

El mimo y esmero que pone el equipo del restaurante en cada uno de sus platos han hecho que se consagre como el rincón valenciano más auténtico de Sevilla.