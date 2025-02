El guía turístico de Sevilla condenado por agredir sexualmente a tres estudiantes seguirá en libertad provisional

Manuel Gerardo B.V, el guía turístico de Sevilla que abusó de tres estudiantes estadounidenses en viajes a Marruecos y Portugal en 2013 y 2017 mantendrá su libertad provisional.

Es la decisión que ha tomado la Audiencia Nacional después de que la pasada semana lo condenase a nueve años por agresión sexual, una pena que no es todavía firme y contra la que cabe recurso.

Dicha instancia considera que no hay riesgo de fuga. Se mantiene la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer judicialmente cada semana.

La Audiencia Nacional explica en un auto emitido el pasado miércoles que el condenado ha estado en circunstancias similares durante la instrucción del caso y no se ha fugado.

Accede así a la petición de la Fiscalía en una vistilla. Señalaba que hasta que la condena fuera firme resultaba conveniente mantener al condenado con comparecencias semanales "apud acta" en sede judicial y la retirada del pasaporte.

En contra de la acusación particular

En cambio, la acusación particular pidió ordenar ya la prisión para el inculpado al entender que sí existía riesgo de fuga.

El auto de la Audiencia Nacional considera "evidente que la situación procesal no es idéntica" tras la condena. No obstante, añade que "no lo es menos que la sentencia dictada no es firme y que Manuel Blanco ha comparecido cuantas veces ha sido citado, habiendo cumplido con todas las obligaciones impuestas".

La Audiencia Nacional concluye, por tanto, que no se ha "incrementado el riesgo de fuga" por el dictado de la sentencia, que todavía se puede recurrir.

Nueve años de cárcel

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal impusieron a Manuel Gerardo B.V. seis años de cárcel por delito de agresión sexual con la atenuante de dilaciones indebidas por los hechos de 2013 en Marruecos, los de la denunciante inicial.

A ello, se le añaden las dos condenas de un año y medio cada una por los delitos de agresión sexual cometidos en Portugal, con otras dos denunciantes.

Manuel Gerardo B.V, según relatan los hechos probados de la sentencia, era el responsable de la empresa 'Discover Excursions'. Organizó en 2013 un viaje a Marruecos para estudiantes. En la última noche propuso a tres de ellas "tomar champán" en su habitación. A una de ellas, estadounidense adscrita a la Universidad de Salamanca, le llegó a "introducir su pene en la boca".

"Patrón idéntico"

Ya en 2017, en Lagos, (Portugal), en un "patrón idéntico", tal como reconoce la sentencia, invitó a dos alumnas americanas del Centro Florida State University de Valencia a asistir a una fiesta en su habitación donde no había nadie más.

Ahí, "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, sujetó a una de su mano derecha y a otra de la izquierda, inmovilizándolas en un rincón de la habitación". Posteriormente, llegó a besar a una de las chicas y a colocar sus genitales en la mano de la otra joven. Tras ello, ambas "pudieron salir" de la habitación.