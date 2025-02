Las obras del Estadio de La Cartuja adelantan plazos y zanjan dudas: a punto para el 'último baile' de la Copa del Rey

El estadio de La Cartuja se prepara para vivir el que será el 'último baile' de la Copa del Rey en Sevilla. La Junta de Andalucía ha zanjado las dudas al confirmar que las obras han adelantado los plazos y se terminarán a tiempo para la cita del 26 de abril, que disputarán dos equipos entre Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

Se convertirá en el tercero más grande de España, con 70.000 espectadores, a finales del mes de marzo. Es el resultado de la eliminación de las pistas de atletismo y de añadir una grada para 12.000 personas que funcionará como anillo inferior.

Las obras están en la última fase de ejecución, tal como indican desde la Junta de Andalucía. De hecho, hay un adelanto de los plazos de diez días respecto al cronograma. No hay preocupación, por tanto, sobre el avance de la intervención.

La Cartuja será la sede de la final de la Copa del Rey por sexto año consecutivo. En principio será la última vez, pero la Junta de Andalucía no descarta que Sevilla conserve el evento. Se calcula que la final de 2024 dejó en la capital hispalense entre 55 y 60 millones de euros, según el Ayuntamiento.

Convertir a Sevilla en sede fue fruto del acuerdo en 2020 firmado por Javier Imbroda, el fallecido consejero de Educación y Deporte, y Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El acuerdo era por cuatro años, pero se extendió a seis. El motivo fue que dos de las ediciones, las de 2021 y 2022, se celebraron sin público por la pandemia.

¿Qué pasará a partir de 2026?

Ahora mismo no hay ninguna certeza sobre la sede de la final de la Copa del Rey de 2026 y los próximos años. No obstante, desde la Junta de Andalucía tienen la intención de mantener el evento, aunque no está confirmado que haya conversaciones abiertas con la RFEF.

"La Junta de Andalucía cree que el Estadio La Cartuja de Sevilla es el escenario ideal para grandes eventos deportivos. Andalucía tiene todo el apetito y el interés de que siga siendo así", indican fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte consultadas por EL ESPAÑOL.

Al eliminar las pistas de atletismo, el coliseo puede despojarse de algunas de las críticas que recibía procedentes del mundo del fútbol, relativas a la lejanía de las gradas respecto al césped. Dicho factor puede jugar a su favor.

Solo por detrás de Bernabéu y Camp Nou

También puede ser un aliciente la ampliación del aforo. De hecho, solo lo superarán el Nuevo Camp Nou y el Santiago Bernabéu. En el caso de este último, el Real Madrid nunca se ha mostrado partidario de albergar el evento.

Todo dependerá de las negociaciones con la RFEF. Según informó la Cadena SER el pasado diciembre, su Junta Directiva barajaba plantear el cambio de sede para llevar la final de la Copa del Rey a otros puntos de España.

En cualquier caso, las fuentes de dicho organismo consultadas por este medio indican que, por el momento, no ha habido ningún pronunciamiento. "Lo único que se contempla es que la final de 2025 se jugará el 26 de abril en Sevilla", dicen.

De hecho, la Junta de Andalucía ha indicado que se trabaja con normalidad, "como en ediciones anteriores, en las cuestiones organizativas de la mano de la RFEF y las autoridades competentes, en aquellos asuntos previos, propios de la competición y organización de un evento de estas características".

¿Cómo están las obras?

Los trabajos de cimentación ya han finalizado y en pocos días estará concluida también la intervención de la estructura. Paralelamente, se colocan las primeras gradas originales. Se desmontaron previamente.

Cuando se termine esta tarea, solo quedará la colocación paulatina del resto del graderío. Simultáneamente, ya se ha iniciado la instalación del nuevo césped, con la idea de que esté en perfecto estado los días previos al 26 de abril, cuando los equipos empezarán a entrenar.

Estado de las obras en el interior del Estadio de La Cartuja. EP Sevilla

Por el momento, ya se trabaja en las unidades de riego y subbases, que recibirán posteriormente los drenajes, el paquete de áridos y el tepe de césped seleccionados.

Unos 200 trabajadores al día

También avanzan según lo previsto, dicen desde la Junta, la reforma de los espacios interiores. En preferencia y fondo, los trabajos de albañilería están acabados y están en su fase final. Solo quedan acabados y revestimientos. En los goles, por su parte, se realizan trabajos de albañilería industrial, adecuación de aseos, almacenes y otros espacios comunes.

La previsión es que todo esté listo a finales de marzo. De hecho, hay dos eventos programados previos a la final de Copa del Rey. El Estadio de La Cartuja albergará el 29 de marzo el festival Primavereando. El 5 de abril acogerá un concierto de Morad.

Para hacerlo posible, ha trabajado desde noviembre un equipo técnico de 18 profesionales, con turnos de trabajo ampliados. En total, la media diaria ha sido de 200 trabajadores. El presupuesto ha sido de 15 millones de euros.

La segunda fase, en 2027

Tras la final de la Copa del Rey y el calendario de eventos veraniego, el Betis se trasladará a La Cartuja. Jugará allí dos años, mientras dure la remodelación del Benito Villamarín.

Será, por tanto, en 2027 cuando empiece la última fase de las obras. El objetivo será adaptarse a las exigencias de la FIFA de cara al Mundial de 2030, otra de las grandes citas que aguarda Sevilla en el horizonte.

¡#Andalucía lo tiene todo para ser escenario de varios partidos del Mundial 2030! Presentamos una ambiciosa propuesta de remodelación de nuestros estadios aspirantes a ser elegidos como algunas de las sedes españolas.



📍Así será el nuevo Estadio de La Cartuja. pic.twitter.com/IxhGnZTSDb — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 14, 2024

Consistirá en un rediseño completo del estadio, que mejorará su fisionomía. La fachada y la piel del estadio se transformarán por completo. La idea es que su aspecto sea muy similar al de los estadios de más reciente construcción, tal como proyectó la imagen difundida por la Junta cuando se postuló a albergar la gran cita mundialista.

Tendrá un presupuesto de 100 millones de euros y también se abordará una reforma integral de los accesos, un aspecto en el que ya se intentará avanzar antes de la llegada del Betis para el inicio de la temporada 2025-2026.