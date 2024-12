Una Magna de Sevilla sin sillitas ni veladores para garantizar la movilidad de un millón de personas

La Magna de Sevilla obligará a todos los servicios municipales a hacer un esfuerzo "sin precedentes". Según las previsiones del Ayuntamiento, se concentrarán un millón de personas. Por ello, se prestará especial atención a los elementos que obstaculicen la vía pública, tales como sillitas y veladores.

El escenario es inédito para el Consistorio y todas las administraciones (subdelegación del Gobierno y Junta de Andalucía) que se han coordinado para garantizar la seguridad del evento.

Tal como indicó Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, no tiene nada que ver con la Semana Santa. No existe la "dispersión de los barrios". Se produce, además en un puente festivo, en un contexto prenavideño y con un partido entre Betis y Barcelona el día 7 de diciembre, justo cuando comienzan los traslados de El Cachorro y la Esperanza de Triana.

Esperanza de Triana Sevilla Las señales de la Magna de Sevilla que ya se pueden ver en las calles a una semana de la procesión

Todos estos factores hacen que medir la cantidad de personas sea "imprevisible", aunque el propio concejal popular ha hablado en varias ocasiones de que "será como tres Domingos de Ramos".

En cualquier caso, se trabaja bajo la idea de que en torno al recorrido común y el de los traslados se concentren un millón de personas en un espacio del tamaño del Real de la Feria. Así, el principal reto será garantizar la movilidad y que no haya obstáculos en la vía pública.

En este contexto, según apunta el delegado de Fiestas Mayores, la Policía Local, que movilizara casi a la totalidad de su plantilla, será "especialmente incisiva" para que no haya sillitas ni veladores en la fase crítica, desde las 8:30 del 8 de diciembre hasta las 00:00 de ese mismo día.

El escenario también vuelve a ser distinto respecto a la Semana Santa con un perímetro mucho más amplio de vigilancia y donde resultaba más detectar los incumplimientos.

Todas las zonas sin sillitas

El Plan de Seguridad marca con claridad todas las zonas en las que está prohibido el uso de sillas portátiles. Serán todas aquellas vías con niveles de seguridad y vías de evacuación.

Es el caso de todo el recorrido común, desde la Puerta de Palos al Paseo Colón. Se establecen hasta 17 vías de evacuación.

Entre ellas siete pasillos en torno a la "carrera oficial" en Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo-Fray Ceferino González, Adolfo Rodríguez Jurado-Miguel de Mañara, Casa Guardiola-Almirante Lobo, Avenida de la Constitución-San Gregorio, San Gregorio-San Fernando, Almirante Lobo-Puerta Jerez y Dª María de Padilla-San Fernando.

También se impedirá la colocación de obstáculos en los accesos por Núñez de Balboa, Dos de Mayo, Real de la Carretería, Antonia Díaz, Segura, Murillo, Josefa Reina Puerto, Capataz Rafael Franco, Plaza del Duque-Alfonso XII y Plaza del Duque-Tarifa.

Lo mismo sucederá en las inmediaciones de los templos, en donde pueden producirse algunos saludos, así como en la salida y entrada de todas las hermandades.

En cuanto a los veladores, se ha facilitado a los establecimientos del entorno un mapa delimitado de la prohibición desde las 00:00 horas del 8 de diciembre hasta las 2:00 del día 9.

Así no se podrán colocar mesas en un perímetro muy amplio que alcanza zonas alejadas del recorrido común, pero cercanas a los traslados de las cofradías. Es el caso del Museo, San Vicente, Santa Catalina y hasta la calle Feria. Para controlarlo, un retén de Urbanismo se encargará de la vigilancia e inspección.

¿Huelga de bares?

La medida ha despertado las críticas del sector que incluso se plantea una huelga para el día 8 de diciembre. Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla han consultado a los establecimientos si estarían dispuestos a cerrar ese día. Calculan que podría haber hasta 1.000 negocios afectados.

El presidente de dicha institución, Alfonso Maceda, ha mostrado su disconformidad con el plan. "No se nos ha preguntado, no nos hemos reunido previamente, no hemos consensuado nada", ha dicho en una entrevista con la Cadena SER.

El Plan Especial también obliga a los establecimientos a colocar una persona en la puerta para vigilar que no se consuman bebidas en el exterior. Además, para no obstaculizar la vía pública tendrán que almacenar sus veladores dentro del local.

En este contexto, Maceda cree que "su capacidad de atención al público se va a mermar". "Hay gente que no tendrá otra solución que cerrar", lamentaba.

Al margen de la polémica, desde el Ayuntamiento defienden la necesidad de incluir estas medidas dentro del plan para que la movilidad sea posible en un amplio perímetro del centro durante la Magna de Sevilla.

Aparcamientos y más autobuses

Por su parte, fuera del Casco Antiguo, los aparcamientos disuasorios y el refuerzo de la flota de Tussam están diseñados para que el acceso a la procesión sea fluido.

En el Charco de la Pava, los terrenos de la Feria y en La Cartuja habrá más de 19.000 plazas para turismos y más de 1.900 para autobuses. Para llegar desde allí al centro habrá lanzaderas circulares que conectarán con los puntos más cercanos a la procesión.

Para hacerlo posible, en todas las líneas que llegan al centro, Tussam incrementará su flota en un 40 por ciento respecto a un sábado normal el día 7 de diciembre. Por su parte, el esfuerzo del 8 de diciembre llegará hasta al 80 por ciento.