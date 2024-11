El recurso de los padres de Marta del Castillo contra el Cuco se eleva al Supremo: citado junto a su madre

El Cuco y su madre tendrán que comparecer ante el Tribunal Supremo "en el término de quince días". Así lo indica un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla y notificado a las partes este jueves.

Es la consecuencia del recurso de casación interpuesto por los padres de Marta del Castillo para pedir que se revocara la absolución de ambos por delitos de falso testimonio.

En su momento fueron condenados a dos años de cárcel por haber mentido durante el juicio, que se celebró en 2011, en calidad de testigos. Fueron denunciados por la familia de la víctima. También debían pagar la multa de 1.440 euros y una indemnización de 30.000 euros a los padres de la joven.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a Francisco Javier G. M. (El Cuco) y a Rosalía G. C. (su madre). Sobre el joven se indicaba que la figura del testigo coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y que el Tribunal Supremo no había determinado las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración.

Sobre su progenitora, el tribunal argumentó que "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto.

Petición de aclaración

Hace unas semanas, la Sección I de la Audiencia de Sevilla rechazó la petición de los padres para aclarar la absolución del Cuco y su madre.

"No cabe realizar ninguna aclaración a la sentencia dictada, ya en forma de subsanación o complemento en la forma pretendida, al no apreciar ningún concepto oscuro, ni ninguna omisión o rectificación de algún error material o aritmético involuntario, ni complementarla", resolvía el tribunal.

Como respuesta, Antonio del Castillo, el padre de Marta, aseguró que "el nivel de fango que hay en la Audiencia" solo es "comparable al que deja el paso de una DANA". "Y con la prepotencia que lo hacen estos dioses del Olimpo de toga negra. El amiguismo es así", zanjaba en una publicación de la red social X.

El recurso de casación

No obstante, la abogada de la familia, Inmaculada Torres, presentó un recurso de casación en el que pedía que se revocase la absolución al considerar que ambos "mintieron", tal como figura en el escrito.