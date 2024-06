Absuelven al Cuco y su madre por mentir sobre la muerte de Marta del Castillo: esquivan dos años de cárcel

Nuevo revés para la familia de Marta del Castillo. El Cuco -que fue condenado por el Juzgado de Menores por la muerte de la menor- y su madre, han resultado absueltos por haber mentido durante el juicio del caso en calidad de testigos.

Ambos prestaron declaración durante el proceso que tuvo lugar en 2011. Entonces, señaló la acusación, faltaron a la verdad en su testimonio. Por eso les denunció la familia de la menor, cuyo cuerpo, 15 años después, no se ha encontrado.

Entonces el Juzgado de los Penal número 7 condenó al Cuco y su madre a dos años de cárcel que ahora anula la Audiencia Provincial de Sevilla. Contra esta resolución, en todo caso, cabe recurso, puesto que no es firme.

Así, Rosalía G. C. (la madre del Cuco) y Francisco Havier G. M. (el nombre real del menor condenado por la muerte de Marta del Castillo) tampoco tendrán que pagar la multa de 1.440 euros ni la indemnización de 30.000 euros a los padres de la joven.

Así, el tribunal absuelve al joven acusado porque la figura del testigocoimputado “no se encuentra regulada” legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre porque “no mintió en cuestiones trascendentales” para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

Según sostienen los magistrados, "no apreciamos" un delito de falso testimonio "al no haber inducido a error al tribunal sobre los datos que aportó con su declaración al no ser esenciales para la resolución del fondo, dado que resulta irrelevante la franja horaria en que la madre sitúa al hijo en su domicilio".

