Miguel Bosé actuará en el Icónica Sevilla Fest en su regreso tras ocho años fuera de los escenarios

Miguel Bosé regresa en 2025 a los escenarios con su esperada gira mundial "Importante Tour", haciendo estación el próximo 5 de julio, en la V Edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que continúa configurando su cartel con nuevos conciertos en la Plaza de España.

Bosé iniciará ruta en febrero de 2025 en México, el primer país en el que presentará una gira que marca su regreso tras ocho años fuera de los escenarios.

Con este tour celebra además su larga trayectoria a la vanguardia del pop, durante la cual ha vendido más de 30 millones de discos y colocado más de 70 singles en los primeros puestos de las listas de éxitos en América Latina y Europa.

En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante Bandido', 'Te Amaré', 'Nena', 'Nada Particular', 'Si Tú No Vuelves', 'Morena Mía', entre muchos otros.

Morena míaaa 🎶 que el 5 de julio MIGUEL BOSÉ le canta a Sevilla😜Imagínate escucharlo en directo, bajo las estrellas y rodeado de la magia de la Plaza de España 🌙🎟Entradas a la venta el 3 de dic a las 10h en https://t.co/m6Q47ycyct #IcónicaSantalucíaSevillaFest2025 #MiguelBose pic.twitter.com/mFrdRKpFTj — Icónica Santalucía Sevilla Fest (@iconicafest) November 28, 2024

Las entradas estarán a la venta desde el martes 3 de diciembre, a las 12 horas en la web del Festival.

Timberlake, Ozuna y Zahara, entre otros

La nueva confirmación de Myke Towers el 4 de junio, amplía el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 en el que ya lucen otros grandes conciertos anunciados previamente.

Entre ellos, el de Justin Timberlake el 30 de mayo, Rigoberta Bandini y Zahara el 31 de mayo, Chayanne el 1 de junio, Leiva el 7 de junio, o Los Caños el 15 de junio.

El pasado martes, desde el Festival confirmaron las actuaciones de importantes artistas del panorama musical internacional como Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez y Mafalda Cardenal el 29 de junio de la mano de BIGSOUND Sevilla. También sonarán los componentes del grupo La Raíz, Reincidentes y O’Funk’illo el 20 de junio.