Confirman a Ozuna para el Icónica Sevilla Fest junto a otras artistas españolas como Rigoberta Bandini o Zahara

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa ampliando la oferta musical para su V edición con grandes nombres del panorama musical nacional e internacional. De la mano del festival Bigsound Sevilla, Icónica Fest congregará en la noche del 29 de junio un amplio cartel de artistas que encabeza Ozuna.

Cantante, compositor y rapero puertorriqueño, Ozuna se ha consolidado como uno de los titanes del reguetón y el trap latino a nivel global. En 2023, lanzó su sexto álbum, Cosmo, reafirmando su liderazgo en la música latina.

Abraham Mateo también acudirá la noche del 29 de junio al escenario de la Plaza de España. Hablamos de un fenómeno internacional con más de 14 años de trayectoria, durante los cuales ha demostrado ser un artista completo: cantante, compositor, productor y bailarín.

A ellos se suma Henry Méndez, destacado cantante y compositor español, conocido por su fusión de ritmos latinos y urbanos, y Mafalda Cardenal, una de las promesas del pop contemporáneo español. A sus 22 años ha cautivado a toda una generación con canciones sinceras y emotivas, como ‘Tu fan’ y su más reciente sencillo, ‘Solo un nombre’.

Rigoberta Bandini

Además, desde la organización del festival se ha anunciado también que las artistas Rigoberta Bandini y Zahara actuarán el próximo 31 de mayo. Logran reunir así sobre el mismo escenario a dos de las mujeres de la música independiente española más relevantes del momento.

Paula Ribó, más conocida por el nombre artístico de Rigoberta Bandini, llega al escenario de la Plaza de España como parte de su gira 'Jesucrista Superstar 2025'. Con ella está presentando su nuevo trabajo de estudio bajo el mismo nombre, y del que acaba de publicar su segundo sencillo 'Pamela Anderson'.

Rigoberta Bandini Icónica Sevilla Fest

Junto a las nuevas canciones de este trabajo, la artista catalana ofrecerá al público de Sevilla los temas que ya se han transformado en himnos para sus fans como 'Too Many Drugs', 'In Spain We Call It Soledad' o 'Perra', composiciones recogidas dentro de su contundente álbum debut 'La Emperatriz'.

Zahara

Por su parte, Zahara estará en Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su gira 'Lento Ternura' en el que presentará algunas de las canciones de su próximo y sexto álbum de estudio.

La artista, originaria de Úbeda, lo apuesta todo a un espectáculo de pop electrónico lleno de contrastes, con una puesta en escena meticulosamente cuidada. Estará acompañada en el escenario por Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y Xavi Molero, tres músicos con los que lleva años colaborando.

El repertorio incluirá también algunas de las canciones más icónicas de su carrera. Zahara es considerada uno de los íconos más destacados de la música alternativa en España, con más de 20 años de trayectoria y seis álbumes publicados.

Las entradas para el Bigsound Sevilla estarán a la venta desde el jueves 28 de noviembre a las 12 horas. Y para el concierto de Rigoberta Bandini y Zahara, desde el mismo día a partir de las 13 horas a través del portal web de Icónica Fest.