El Festival 'OFFF Sevilla' ofrecerá actividades artísticas y experiencias inmersivas gratuitas este fin de semana

En la Real Fábrica de Artillería se ha inaugurado hoy la séptima edición del Festival OFFF Sevilla 2024, que en sus 20 años de trayectoria internacional se ha convertido en un referente en el ámbito del diseño, la creatividad y la innovación digital.

Durante tres días, hasta el 30 de noviembre, el festival reunirá a más de 40 artistas, estudios y mentes creativas de renombre internacional, desde ilustración a robótica, pasando por la animación, el videojuego, la realidad virtual, el metaverso y la web 3.0.

Algunos de los artistas y estudios destacados que se han dado cita son Collins, Braw Haus, Ceren Arslan, Birgit Palma, Carl Addy, Kelly Korzun y Zelig Sound.

Además de las distintas conferencias y charlas magistrales que impartirán estos reconocidos nombres del panorama artístico del momento, el Festival abre sus puertas con actividades gratuitas diseñadas para todos los públicos.

Ilustración, cerámica y textiles

Una de las propuestas más interesantes son los Pop Up Studios. Estos estudios contarán con la participación de 19 artistas locales, quienes abrirán sus procesos creativos al público en disciplinas que van desde la ilustración y la cerámica hasta el arte textil y el collage.

Pablo Little, en la presentación del Festival OFFF Sevilla 2024

El Studio 1, liderado por LAB Sevilla, reúne a talentos de la ilustración y el arte contemporáneo, en nombres como Meri Merino, Mar García Ranedo, Josema López Vidal, Irene Mala, Jesús Prudencio, Lola Yriarte, Manifiesto Taller, Daniel Páez, Jota Erre, Rosa Nogueras, Pablo Jiménez y Ana Langeheldt.

El Studio 2 presenta exclusivas piezas de cerámica firmadas por Little, Virgen y Floki.La fuerza del arte urbano cobra vida en el Studio 3, donde artistas como Zësar Bahamonte, DRILI y Galleta María trasladan el impacto de los murales al lienzo.

Por su parte, el Studio 4, titulado Tattooing Textiles, y explora la innovadora conexión entre tatuaje y diseño textil bajo la dirección de Debaga.

Exposiciones y experiencias inmersivas

Además, el festival contará con la exposición The Sevillaners, una reinterpretación de Sevilla y su gente inspirada en las icónicas portadas de la revista 'The New Yorker', ofreciendo una mirada fresca y contemporánea a la ciudad.

Pasillo principal de la exposición del Festival OFFF en Sevilla

Además, las noches de OFFF Sevilla 2024 estarán marcadas por el ciclo Microclima: Música & Visuales, un espacio de experimentación sonora y visual comisariado por LaSuite. Artistas de vanguardia presentarán actuaciones inmersivas que fusionan música y visuales en tiempo real, invitando al público a explorar nuevas formas de creación sensorial.

Así, el ciclo comienza el 28 de noviembre con Suso Saiz y Alba G. Corral, quienes crearán una atmósfera envolvente con música ambiental y visuales generados en directo.

El 29 de noviembre, Federico Durand y Mayte Gómez Molina ofrecerán una experiencia sensorial única, mientras que el 30 de noviembre, VROUW!, banda experimental de Berlín, cerrará el ciclo con una propuesta sonora y visual única que mezcla lo artesanal y lo tecnológico.

Muestras de The Sevillaner en el Festival OFFF de Sevilla

OFFF Sevilla 2024 es un proyecto de Agostadero (Surnames, Tertulia, Producciones Circulares- Sala Cero Teatro) en cooperación con el Ayuntamiento de Sevilla.

Cuenta además con el apoyo del Ministerio de Cultura (Industrias Culturales), la Junta de Andalucía a través de TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico), la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Cultura Inquieta y la colaboración de Fundación SGAE, ASUS, Meyer Sound, Ortiz Audio y Diseñadero.