Ordenan la búsqueda y captura de Candi, el maltratador de Sevilla que cambió de sexo

El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha dictado una orden de busca y captura contra Candi, quien cambió de sexo en agosto de 2023. Desde septiembre de ese mismo año, pesaba en su contra una condena de 15 meses de prisión por maltratar a Cristina, su expareja, con la que tuvo doce años de relación.

Desde entonces se han sucedido diversos procesos judiciales entre ambos. Por hechos del pasado julio, el condenado llegó a denunciar por agresiones a su víctima, quien, a su vez, también afirma haber sido agredida por su ex. El tema está en manos de un tribunal penal.

No obstante, el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, el mismo que condenó a Candi a 15 meses de prisión en 2023, dictó el pasado 30 de septiembre una búsqueda de orden y captura, tal como confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según indican desde la defensa de su víctima, "el tribunal considera que la sentencia se debe cumplir ya sin más dilación".

Su abogado, José Antonio Sirés, espera que la orden se cumpla "cuanto antes" y no se dilate más "el sufrimiento innecesario de una mujer que debería estar amparada por la justicia desde el primer momento y no en manos que no ha tenido problema alguno en merodear su casa, acosarla e incluso agredirla, una vez condenado".