Candi, la tercera trans sevillana que cambió de sexo en medio de un caso de maltrato a su pareja

Cristina acudió a la comisaría el pasado 9 de julio para denunciar una agresión de su expareja. Fue entonces cuando se enteró de que su ex ya no era Cándido, sino Candi. Ahora era una mujer y por eso la policía ya no podía detenerlo. No podía regirse por la Ley de Violencia de Género.

Previamente, había sido condenado a 15 meses de cárcel por maltratarla durante sus doce años de noviazgo, pero ha solicitado el indulto al Ministerio de Justicia. Ya han pasado cinco años desde que rompieron su relación, en la que tuvieron dos hijos.

En todo este tiempo, Cristina asegura que recibió amenazas a través de vídeos que su ex luego borraba. En agosto volvió a agredirla. "Los vecinos vieron como me pegaba y me cogía del pelo", decía.

Al día siguiente fue Candi quien denunció agresiones por parte de su exnovia. El juicio se celebraba este martes, pero fue suspendido al no presentarse parte de lesiones. Por su parte, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se inhibió "por falta de competencia objetiva” en la denuncia de Cristina, que se siente indefensa.

"Mi vida sigue siendo un infierno, no tengo paz, no tengo tranquilidad, me da miedo salir a la calle, no tengo protección de nadie", confesó este martes.

Cristina siente "tristeza" por tener que sentarse delante de su ex "siendo víctima". "Se está riendo de mi cara y de la justicia. Siempre se sale con la suya. Lo conozco dede hace muchos años y sé de lo que es capaz".

Candi es la tercera persona trans que cambia de sexo en Sevilla en medio de un caso de maltrato desde que entró en vigor la Ley Trans en marzo de 2023. Este hombre afincado en Sevilla, aunque natural de Avilés, formalizó en el registro civil en agosto de 2023 que era una mujer.

Cristina, la víctima de Candi, prefería no mostrar su rostro en público. Sevilla

En agosto de ese mismo año, el Juzgado de lo Penal decretó su ingreso en prisión por quebrantamientos de condenas de alejamiento y amenazas a Cristina. Ahora está a la espera del indulto por prescripción del delito. Antes, ya pasó 23 meses en prisión por maltratar a otra expareja.

"Ha agotado todos los recursos que el ordenamiento jurídico le permite y todos han sido desestimados. Esperamos que con el indulto suceda lo mismo", dice su abogado José Antonio Sirés, que asegura que "los hechos delictivos" han continuado desde que rompieron la relación y "solo busca a hacer daño psicológico a la víctima y dilatar los procesos".

Además, Cristina asegura que Candi sigue "haciendo su vida como hombre". "Siempre le llamaban Candi, por lo que no ha cambiado nada. Lo ha hecho para no entrar en prisión y burlarse de la justicia”, ha insistido.

Los otros casos

Desde la entrada en vigor de la Ley Trans se han sucedido varios casos similares en Sevilla. Uno de ellos es el de Antonio, que maltrató durante varios años a dos de sus parejas, Patricia y Victoria. Con ellas llegó a mantener relaciones paralelas. La Audiencia de Sevilla confirmó en septiembre de 2023 su condena de 40 meses de prisión tras maltrato.

Como último cartucho, formalizó el cambio de sexo en junio de 2023 y solicitó el indulto al Gobierno. Alegaba que era "una persona nueva" que nada tenía que ver con el antiguo Antonio. Su caso también generó indefensión en las víctimas.

Además, justificaba la comisión de los delitos en base a un "trauma, porque se sentía mujer estando encerrado en un cuerpo de hombre”. Ambas víctimas coincidían en que se trataba de una persona "machista y homófoba". Le interpusieron la denuncia a la vez en 2019.

Por el caso de Patricia fue condenado a ocho meses de prisión. Se le colocó un dispositivo de geolocalización para que no se le acercase. El proceso por Victoria se alargó por la pandemia. Finalmente, fue condenado a 40 meses en septiembre de 2023, pero la petición de indulto ha retrasado su ingreso en prisión.

Acusado de envenamiento

El otro de los casos está todavía en investigación. Sucedió en Dos Hermanas con la detención de un hombre por envenenar presuntamente a su mujer. Los agentes sospechan que pudo añadir sustancias tóxicas a la comida, algo que también podría haber afectado al hijo de la pareja.

El supuesto autor de los hechos había solicitado un cambio de sexo en el Registro Civil cinco meses antes, según confirmaban fuentes de la investigación, lo que podría ser una estrategia del detenido para tener ventajas en el proceso penal.

La pareja seguía viviendo junta mientras había iniciado los trámites de divorcio. La mujer decidió denunciar ya que se encontraba mal después de comer los platos de su pareja.

La investigación de la Fiscalía de Dos Hermanas trata de esclarecer si envenenó a su mujer e hijo con productos de limpieza de piscinas. Además, ni siquiera habría cambiado de nombre ni de aspecto, tal como señalaban fuentes cercanas a su entorno.

La soldado trans

Entre medias está otro caso polémico, el de Francisco Javier, la soldado trans de Carmona, que decidió denunciar al Ministerio de Defensa. Según expone, se siente discriminada en el Ejército porque no le dejan usar los vestuarios femeninos.

Esta militar tampoco cambió de aspecto ni de nombre. Únicamente formalizó su cambio de sexo en 2023. Su caso es especialmente mediático, porque previamente había participado en First Dates, donde cenó con una mujer y se presentó como hombre.

El Ejército le ofreció usar las instalaciones de los oficiales en horas concretas. Así, no tendría que cambiarse junto a sus compañeros masculinos y se evitaba que las mujeres compartieran el espacio con él, pero Francisco Javier no lo considera suficiente y el proceso continúa abierto.

Los expuestos son los casos más relevantes que han trascendido, tres en año y medio, desde que entró en vigor la Ley Trans, que permite el cambio de sexo únicamente acudiendo al registro civil.

Al margen del de Francisco Javier, todos ellos han conseguido dilatar sus procesos por violencia de género, aunque al mismo tiempo, tal como argumentan los juristas, se exponen al fraude de ley.