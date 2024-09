Una trans de Sevilla condenada por maltrato denuncia agresiones de su exnovia sin parte de lesiones

Una mujer trans ha denunciado a su exnovia por agresión sin presentar parte de lesiones. Se trata de Candi, quien hasta 2023 era Cándido. Durante el juicio, que se celebraba este lunes, el juez ha decidido suspender el procedimiento al no constar dicho documento médico.

Antes, había sido condenado a 15 meses de cárcel en 2019 por quebrantamiento de condena y amenazas a esta misma mujer, con la que estuvo dos años conviviendo y tiene dos hijos. El Juzgado de Violencia de la Mujer se inhibió en el caso al considerar que "no tenía competencia objetiva", ya que había pasado a ser una mujer. El caso ha pasado a un tribunal común y ahora está pendiente del indulto que ha solicitado.

Formalizó su cambio de sexo en el Registro Civil en julio de 2023, antes de que en septiembre se decretase su ingreso inmediato en prisión. Previamente, había pasado 23 meses en la cárcel por una condena por violencia de genero contra su anterior pareja, con la que tiene un hijo.

Ahora, la propia Candi, ya como mujer, ha denunciado a su expareja por agresiones, pero sin presentar parte médico. Por ello, ello el juzgado ha suspendido el procedimiento. El denunciante alegaba que había acudido al domicilio de su ex para pedirle explicaciones por que sus hijos no habían comido y que ésta la amenazó y la agredió.

Su abogado ha tratado de incluir un parte de lesiones en el transcurso del juicio, pero el juez consideraba que su relato no se correspondía con lo expuesto en la denuncia.

En la vista alegaba que su expareja la "agarró y tiró del cuello", pero sin parte de lesiones, el procedimiento ha quedado suspendido y continuará en las próximas semanas.

Los hechos juzgados en este momento corresponden al 9 de julio de este año. Su exnovia, que no ha llegado a declarar en el juicio, ha expuesto su versión a la entrada de los juzgados.

Su novia asegura que la agredida fue ella

Asegura que la denuncia es "falsa". "Él se personó en mi domicilio y me agredió. Hay vecinos que vieron como me pegaba y me cogía de los pelos en la calle", explica. No llegó a denunciar "por miedo", al saber que la policía no podía detenerlo inmediatamente al no regirse por violencia de género. En cambio, acudió al juzgado al día siguiente para pedir protección.

Ese mismo día Candi también presentó la denuncia por amenazas y agresiones que ahora se juzgaba, una estrategia que la defensa de la víctima considera "torticera".

Esta mujer, de nacionalidad paraguaya, asegura que no confía en la justicia. Mantuvo dos años de relación con Candi, con el que tiene dos hijos todavía menores. Se separaron hace cinco años. "Mi vida ha sido un infierno con él. Lo que está haciendo es burlarse de mí y de la justicia”, recalca.

Su abogado, José Antonio Sires cree que toda la estrategia de Candi responde a "un mecanismo de defensa para hacerle más daño psicológico a la víctima y dilatar los procedimientos lo máximo posible".

Petición de indulto

El letrado espera que el Ministerio no le conceda el indulto por la pena de 15 meses de prisión de 2019. Fue castigado por quebrantamiento de condenas de órdenes de alejamiento y amenazas. Por ellos ha pedido el indulto. Los delitos fueron cometidos en 2015.

Candi argumentaba en la petición que habían prescrito las penas y que en el procedimiento había valoraciones incorrectas de las pruebas. "Ha agotado todos los recursos que el ordenamiento jurídico le permite y todos han sido desestimados. Esperamos que con el indulto suceda lo mismo", explica Sires.

El abogado asegura que tras el cambio de sexo han continuado los hechos delictivos "con varios quebrantamientos de órdenes de alejamiento, delitos por lesiones y amenazas", entre ellos.

Por su parte, Candi ha rechazado hacer declaraciones a la salida de los juzgados, momento en el que se ha cubierto el rostro con la que parecía ser la toga de su abogado, que tampoco ha querido exponer su versión ante las decenas de medios congregados.