Antonio Muñoz: "En Sevilla pagamos el peaje de la Expo92, pero Barcelona no, allí siguen recibiendo inversiones"

Antonio Muñoz (Sevilla, 1959) es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Tiene en su despacho del Ayuntamiento flores del palio de la hermandad de San Pablo, un mapa embalado de Sevilla y un reloj de arena. Recibe sin prisa y atiende con calma. Sin hermandad ni caseta, cree que hay más ciudades que la que dicta la tradición.

Fue alcalde durante un año y medio y pesos pesados del PSOE le susurran que, con un poco más de tiempo, podría haber repetido. "En esta no se pudo, pero/ en otra vida/ Nos casamos y viajamos por el mundo", dice la canción de moda en las redes sociales. Le faltó un año o una transición algo más acelerada, creen en su entorno.

Crítico con el Gobierno de José Luis Sanz, presume sin embargo de que ha votado más veces porque salgan adelante proyectos del PP que en contra. En dos años y medio se ve de nuevo en el despacho de alcalde. ¿Y luego? ¿Una mujer para sucederle? "Siempre que haya una mujer que reúna el perfil... que seguro que la hay", responde.

Año y medio del Gobierno de José Luis Sanz en Sevilla. ¿Qué nota le pone?

Un suspenso, un 3. Ha sido un año perdido para Sevilla. La ciudad ha heredado un frigorífico lleno de proyectos y ahora somos noticia por ratas, cuestiones frívolas como cerrar la plaza de España, porque la Policía no puede patrullar porque los coches no han pasado la ITV... Eso demuestra que no hay proyecto de ciudad. La prueba más evidente es que en verano hizo una remodelación de Gobierno que afectó a los 14 concejales con competencias que incluso afectaban a sus competencias incluso. Un cambio significa que el equipo no funciona y el que no funciona es él, el alcalde.

¿Su equipo estaba hecho para la oposición?

No, ni mi lista estaba pensada para la oposición ni el de Sanz para gobernar.

Usted fue alcalde año y medio, ¿qué balance hace?

En una entrevista entonces me preguntaron lo mismo y respondí que yo era un alcalde feliz. Muchos de mi equipo se llevaron la mano a la cabeza porque creyeron que se podía entender como algo frívolo ante un tema tan serio como es gestionar Sevilla. Pero yo no me arrepentí, lo repetí varias veces. Estaba disfrutando. Y eso no significa ser insensible a los problemas de algunos barrios o algunos colectivos. Lo contrario de feliz es triste. Y yo no soy triste.

Este alcalde hace gala de apropiacionismo de proyectos que vienen de atrás y seria más elegante reconocer que vienen de otro mandato Antonio Muñoz

¿Cuál fue su mayor acierto?

Se generó una ilusión de que otra Sevilla era posible.

¿Algo más concreto?

La consecución de la Agencia Espacial Española fue un logro colectivo que generó ilusión en torno a un proyecto que no se sabía muy bien qué significaba. Y tengo que nombrar cuando conseguí que el presidente de la Junta y el Ministerio de Fomento firmaran un acuerdo de 1.300 millones de euros para el Metro de Sevilla. Demostré es que se puede uno entender con otras administraciones y partidos.

Ha señalado en alguna ocasión que el actual Gobierno municipal es muy triunfalista con las cuestiones de Sevilla...

Este alcalde hace gala de apropiacionismo de proyectos que vienen de atrás y seria más elegante reconocer que vienen de otro mandato. Y, cada vez que termina un evento, es el mejor evento. Terminó la Navidad y era la mejor de la historia. Y la Bienal. Y cuando acabe el herido de muerte festival de Cine de Sevilla, dirán que es el mejor. Y la Feria, que según acabó la quieren cambiar, también fue la mejor de la historia.

¿Cuál fue el mayor error de su mandato? ¿Se olvidaron de los barrios?

No creo. Pero a veces, y los medios aquí les invitaría a hacer autocrítica, cuesta que una agenda que desarrollas en barrios periféricos ocupe el mismo espacio que cuando consigues unos Goya o unos MTV. Pero desarrollé una agenda en esos barrios. No suficiente por falta de tiempo.

Tenemos que que hacer autocrítica de no haber respondido lo suficiente con equipaciones a algunas de estas barriadas de Sevilla Antonio Muñoz

Choca esa reflexión teniendo en cuenta que su partido, el PSOE, estuvo ocho años en el Gobierno de Sevilla...

Sí, y ahí hay que hacer autocrítica de no haber respondido lo suficiente con equipaciones a algunas de estas barriadas. En esos ocho años estuvimos dos años paralizados por el Covid. Cuando se analiza en este periodo parece que hubo Covid en todo el mundo menos en Sevilla. El balance que podríamos haber presentado si no hubiera habido coronavirus habría sido diferente.

Volviendo al presente, ¿qué le parece la normativa contra los pisos turísticos que ha aprobado el Ayuntamiento de Sevilla?

No va a valer para nada. Congela en el Centro y Triana, pero autoriza en el resto de Sevilla. El problema pasa a ser como una balsa de aceite, si no puedes dar licencia en unos barrios, se va a extender a otros.

¿Cuál es la solución?

Hay que ser valiente y aplicar una moratoria y no dar ni una licencia más en Sevilla. Todos sabemos que vivienda que sea alquiler turístico no es residencial.

Hay quien dice que el PSOE podría haber hecho algo más en ocho años al frente del Ayuntamiento. Se les acusa de no haber hecho nada cuando el problema se originó durante su mandato.

No hicimos más porque el decreto que posibilita las medidas del Señor Sanz no existía entonces. Pero sí aplicamos a estos pisos todas las limitaciones del PGOU para un hotel.

Presupuesto de Sevilla para 2025, ¿El PSOE facilitará su aprobación?

Antes de responder, quiero decirle que nosotros en este año y medio hemos demostrado que somos un grupo que sabe estar en el Gobierno y eso nos hace ser responsables. Hemos votado más veces con el Gobierno para facilitar que salgan los temas que veces hemos votado en contra. Pero lo que se traslada desde el equipo de Gobierno es la parálisis del Gobierno. Y no es verdad.

¿El tripartito bloqueador?

Eso no es verdad. Yo con la señora Peláez de Vox no me he sentado jamás a negociar nada. El alcalde muchos temas lo lleva por la vía de urgencia y no se lo admitimos. Se le nota mucho que viene de una mayoría absoluta. Y aquí no las tiene.

En la primera edición de los Goya, en las copas posteriores, me presentan al CEO de MTV Europa y allí nos dimos la mano para cerrar que los MTV vinieran a Sevilla Antonio Muñoz

Entonces, ¿habrá al menos abstención en el Presupuesto?

Recibimos la información incompleta. No le puedo adelantar la posición del PSOE, pero nuestras prioridades van a estar centradas en los equipos de barrios. No descarto ninguna posición. Pero sí parece que hay indicios de un acuerdo con Vox. Y sí hay entendimiento con Vox, no puede haberla con nosotros.

Metro, puente de la SE-40, conexión Santa Justa-Aeropuerto... Las obras se eternizan. ¿Entiende la desesperación de los sevillanos?

Entiendo la desesperación e incredulidad porque son obras que se llevan muchísimos años anunciando. En Sevilla hemos pagado el peaje de la Expo92, de "ya habéis tenido bastante". Pero en Barcelona,tras las inversiones de Barcelona 92, los fondos han seguido llegando.

¿Eso es una crítica al Gobierno central?

Sí.

¿Al de Pedro Sánchez?

Bueno, pero vamos a puntualizar. Es crítica al Gobierno central, haya gobernado quien haya gobernado. Cuando estaba Rajoy Sevilla estaba en el puesto 30 y algo en inversión por habitante. Y a Pedro Sánchez hay que reconocerle la ampliación del aeropuerto, el cambio de tirantes del puente del Centenario, el estudio de la conexión con el aeropuerto y Santa Justa y los 650 millones del Metro. Se puede presentar con un balance a diferencia de otros gobiernos del PSOE y del PP.

¿Hay demasiados eventos en Sevilla?

Dos Goyas, MTV, Grammys... La experiencia nos dice que una puerta te lleva a otra. Como se van satisfechos, te llaman de otra. En la primera edición de los Goya, en las copas posteriores, me presentan al CEO de MTV Europa y allí nos dimos la mano para cerrar que los MTV vinieran a Sevilla. El señor Sanz vive de las rentas. No veo actividad congresual atractiva.

La cuestión era más sobre los eventos religiosos...

Después del Covid hay una explosión de actos religiosos. Y quiero pensar que es pasajero porque si no estaríamos convirtiendo en ordinario lo extraordinario. Hay que programar mejor ls eventos porque eso tensiona los servicios públicos y el día a día de los vecinos y del funcionamiento de la ciudad. Hay que repensarlo.

Espero ganar las elecciones y vamos a corregir el déficit de instalaciones de los barrios Antonio Muñoz

Imagine que llega el año 2027. El PSOE gana las elecciones y usted es alcalde de nuevo. ¿Cuáles serían sus tres primeras medidas?

Tengo claro es que mi prioridad serían los barrios. Tenemos que tender a que cualquier vecino tenga a una distancia manejable su centro de salud, biblioteca, zona verde, instalaciones deportivas... Espero ganar las elecciones y vamos a corregir el déficit de instalaciones de los barrios. Y, junto con eso, la ciudad tiene que seguir avanzando en movilidad.

¿No debería el PSOE presentar a una mujer a la Alcaldía? ¿Su sucesora debe ser una mujer?

Las candidaturas están abiertas. Yo voy a estar, pero para el 27 podría surgir otra compañera que quisiera serlo.

¿Alguien en concreto?

No sé, es como posibilidad. Podría estar bien, sí, siempre que haya una mujer que reúna el perfil, claro, que seguro que la hay. Pero no tengo ningún nombre en la cabeza.

¿Juan Espadas será el candidato a las elecciones andaluzas de 2026?

Es el secretario general del PSOE de Andalucía porque así lo quisieron los militantes y está haciendo un gran trabajo de erosión del presidente de la Junta. Hay que recordar que hasta hace bien poco era muy difícil. Hay que valorar su tarea. Después de seis años hay grietas en la acción de Gobierno de Moreno. Salud y dependencia son los casos más evidentes. Y le pasará factura.

Las encuestas siguen hablando de mayoría absoluta para el PP...

Tiempo al tiempo.

En el PSOE hay diferencias, claro, pero las resolvemos en los congresos Antonio Muñoz

Entonces, ¿será candidato Espadas?

Estoy seguro de que sí. Ahora mismo los socialistas estamos inmersos en el congreso federal y luego el regional.

¿Se esperan muchos puñales?

Espero que no, que se resuelvan las diferencias de forma pacífica.

Porque hay diferencias...

Claro, y las resolvemos en los congresos.