La víctima de Candi, el maltratador trans de Sevilla, se enfrenta a pena de prisión: "No hay justicia"

Cristina, la víctima de Candi, el hombre que cambió de sexo en 2023 tras ser condenado por maltratarla, se enfrenta a una pena de prisión por un supuesto delito de lesiones. "Me siento decepcionada porque no hay justicia", ha dicho a la salida de los juzgados.

Ambos han vuelto a encontrarse este viernes en una vista que juzgaba unos hechos del pasado 9 de julio en los que mantienen relatos relatos cruzados.

En este caso, el ya condenado por maltrato en 2019, cuando todavía era un hombre, la ha denunciado a ella por agresión. En la vista celebrada el pasado septiembre no presentó parte lesiones, por lo que se aplazó el procedimiento para no generar indefensión en las partes. Ella defiende que su ex también la agredió.

EP Sevilla Candi, la tercera trans sevillana que cambió de sexo en medio de un caso de maltrato a su pareja

La causa ha vuelto este viernes al Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, donde se ha vuelto a decretar un aplazamiento. En este caso, Candi sí ha presentado parte de lesiones, por lo que el juez se ha adherido a lo expuesto por el informe fiscal. Así, la instrucción pasa de delito leve, con penas de multa, a delito grave.

Pasa a ser un procedimiento abreviado con otro Juzgado de Instrucción. Por tanto, Cristina, se enfrentaría a una condena de cárcel de hasta dos años.

"Es nocivo para la víctima"

Su abogado, José Antonio Sires, a la salida del juzgado ha reiterado su deseo de que el nuevo juicio se celebre "lo más rápido posible para salir de esta hecatombe". "Es nocivo para el estado anímico de la víctima. Es la segunda vez que se suspende y crea más desafección para el sistema judicial", ha añadido.

En cualquier caso, el letrado ha desvelado que posee "bastante material probatorio" para poner de relieve que "el relato de la denuncia y los testigos de Candi son falsos".

De hecho, Cristina también ha presentado una denuncia por agresiones y amenazas en torno a los hechos de este mismo 9 de julio. Fue el mismo día en el que confirmó que su expareja se había cambiado de sexo, por lo que la demanda ya no podía regirse por la Ley de Violencia de Género y su agresor no podía ser detenido rápidamente.

Cambio de sexo en 2023

En el verano de 2023 Candi registró procesalmente su cambio de sexo. Desde entonces varios de los casos de acoso, amenazas y agresiones denunciados por su expareja han pasado a ser procesados por un juzgado de instrucción normal, ya que el de violencia contra la mujer se ha inhibido en dos ocasiones, la última de ellas hace dos semanas.

Cabe recordar que sobre él pesa una condena firme de 15 meses por maltratar a su ex. No obstante, ha pedido el indulto y está pendiente de resolución. Desde entonces se han sucedido diversos episodios entre Candi y su ex que han pasado por los tribunales.

"Te encuentras en un bucle", ha dicho Cristina, quien relata que ese mismo día su ex fue a su casa y la agredió. "Es decepcionante, es bastante triste", ha añadido.

En cualquier caso, ha asegurado que no le "sorprende la denuncia falsa". "En varias ocasiones lo ha hecho y tuve que demostrar que eran falsas. No me voy a rendir", ha asegurado.