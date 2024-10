Confirman que hay huesos de Cristobal Colón en la Catedral de Sevilla: la fiabilidad es "prácticamente absoluta"

Los huesos de Cristobal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen al descubridor de América. Lo han confirmado investigadores forenses de la Universidad de Granada. Su trabajo será presentado este sábado 12 de octubre en un documental en TVE, titulado 'Colón ADN'.

El catedrático de Medicina Legal, José Antonio Lorente, ha liderado este estudio que despeja varias de las incógnitas sobre esta figura histórica. La de los restos ya ha quedado resuelta en la presentación del largometraje este jueves en la Real Academia Nacional de Medicina. La de su origen todavía no ha sido revelada.

Tal como ha indicado el principal responsable de la investigación, los primeros estudios de 2003, 2004 y 2005 ya avisaban de la "compatibilidad posible" de que los huesos de la Catedral de Sevilla fuesen de Colón. No obstante, la probabilidad era "baja", porque no había suficiente cantidad de ADN.

"Hoy se ha podido comprobar con unas tecnologías nuevas, por lo que queda definitivamente afianzada esa teoría previa parcial de que los restos de Sevilla son de Cristóbal Colón", ha confirmado Lorente.

Además, ha asegurado que el dato es "exacto". Según ha subrayado, existe una fiabilidad "prácticamente absoluta" desde el punto de vista genético, lo cual ha sido replicado por diferentes laboratorios.

Quedará para el estreno del documental, este sábado 12 de octubre, la resolución de la otra gran incógnita, su lugar de nacimiento. Según apunta, Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE, la investigación de los científicos "permitirá arrojar luz" sobre este tema.

La hipótesis más extendida apunta a su nacimiento en Génova, aunque hay numerosas teorías. Algunas apuntan a su origen portugués, pero también a España, en lugares como Cataluña, Galicia, Guadalajara, Ibiza y Mallorca.

El análisis de ADN de los restos óseos de Cristobal Colón, que descansan en la Catedral de Sevilla, tal como se ha confirmado, junto a los de su hijo Hernando y su hermano Diego permitirá identificar su procedencia.

Aunque ya está acreditado que los huesos de la Catedral de Sevilla están en la Santa Sede hispalense, existe la posibilidad de que parte de sus huesos estén en otra ubicación.

No todos los huesos están en Sevilla

Así lo ha indicado, uno de sus descendientes, el duque de Veragua, también llamado Cristobal Colón, que ha participado en el acto de presentación. El heredero del navegante ha advertido de que el esqueleto de Sevilla está incompleto. Este dato complementaría la teoría de que parte de sus huesos estén en la República Dominicana.

"¿Pudiera ser que parte de los huesos estén en Dominicana y parte en Sevilla?", se ha preguntado Lorente. "Ni están todos en Sevilla, ni están todos en Dominicana", ha asegurado.

En cualquier caso, ha detallado que los restos del país caribeño todavía "no han sido objeto de estudio". Los responsables de la investigación lo intentaron e incluso se desplazaron hasta allí. No obstante, según ha precisado Lorente, sus autoridades les dijeron que no había ninguna duda de que los huesos eran de Colón.