El Festival de las Naciones deja de celebrarse en Sevilla tras más de 30 años

El Festival de las Naciones no se celebrará este año en Sevilla. Así lo ha anunciado la empresa que lo organiza, que ha señalado que "sienten" no acudir a la cita que tenían con la ciudad desde hace más de 30 años.

Según los organizadores, están trabajando en "un nuevo evento" que "sorprenderá" a los sevillanos en 2025. Así, creen que esto no es un adiós sino un "hasta pronto".

El Festival de las Naciones se celebra en Sevilla desde 1993. Se planteó, en principio, dentro del espíritu internacionalista de la Expo 92, a la que quería seguir los pasos. Así se estableció, primero en el Casino de la Exposición, que es herencia de otra Expo, la de 1929.

Tras algún cambio de ubicación, la Feria de las Naciones recaló en el Prado de San Sebastián, frente al Rectorado de la Universidad de Sevilla. Allí, con la excepción de los años en que la pandemia del Covid-19 interrumpió todas las actividades sociales, se ha venido celebrando.

En el encuentro se reunían muestras gastronómicas y culturales de diversas partes del mundo. No será así este año. Sin embargo, sí que habrá algo nuevo para el año que viene, prometen los organizadores.

Cambio sin definir

Sin embargo, no se sabe aún si será un formato parecido al actual o la empresa se plantea un cambio radical de la propuesta que, hasta ahora, se había presentado en el otoño sevillano.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, en todo caso, señalan que la decisión de la empresa no tiene que ver con la gestión del espacio público que ocupaban en el Prado de San Sebastián. No se presentó siquiera la solicitud de cesión del mismo, por lo que la decisión de no celebrar la edición de 2024 del Festival de las Naciones estaba tomada hace tiempo.

Sea como fuere, hasta el próximo año no se desvela qué sustituirá al Festival de las Naciones de Sevilla. Por ahora la empresa se ha limitado a agradecer a los sevillanos que han asistido a sus más de 30 ediciones.

"Sentimos este año no estar en Sevilla. Gracias de corazón a todas las generaciones que nos han acompañado durante 30 años", reza el comunicado que han hecho público.