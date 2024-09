Señales en el barrio de Santa Cruz para evitar las malas prácticas de los turistas: "No pare en las zonas de tránsito"

El turismo es el principal motor económico de Sevilla. De hecho, entre términos directos e indirectos, genera el 25 por ciento del PIB y su sector es el principal empleador de la ciudad.

Sin embargo, la afluencia de visitantes cada vez genera más molestias en los vecinos. Es algo a lo que intenta ponerle coto el Ayuntamiento de Sevilla con diversas actuaciones.

Mientras llega el acuerdo con la oposición para limitar los pisos turísticos en los barrios más saturados, ya ha cortado el agua de seis de estos alojamientos que operaban de manera ilegal, amparado por la Ley del Suelo.

De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en la convivencia entre vecinos y visitantes. Para ello ha establecido nuevas normas en las ordenanzas de limpieza para que los residuos se depositen correctamente. Es uno de los problemas más comunes en el centro.

Asimismo, trabaja de la mano de AVVA Pro, la patronal de las viviendas turísticas, para desarrollar un código de buenas prácticas en todos estos alojamientos.

La siguiente medida va a ser muy visible para todos los ciudadanos. Se instalarán señales en las calles del barrio de Santa Cruz, el más saturado de pisos turísticos, para favorecer el buen comportamiento de los visitantes.

La iniciativa ha sido presentada este viernes, el Día Mundial del Turismo, y presenta una serie de indicaciones a los visitantes con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, las molestias a los vecinos.

Como ha indicado el alcalde, José Luis Sanz, el barrio de Santa Cruz será el primero en el que se instalen estas señales, pero los planes del Gobierno local es que se extiendan a otros barrios.

Así serán las señales que se instalarán en el barrio de Santa Cruz. Ayuntamiento de Sevilla

La señal se divide entre obligaciones y recomendaciones o ruegos. Entre las primeras, señaladas en rojo, se informa de que los grupos turísticos deben tener un máximo de 30 personas, siempre con el uso obligatorio de audioguías.

Además, se pide no obstaculizar las entradas a los edificios, no parar en las zonas de tránsito y respetar las horas de inicio y fin de los repartos de mercancías. También se establece como prohibida la circulación de vehículos de ruedas en todas las zonas peatonales y se indica que no están permitidas las actuaciones musicales en las calles.

En el apartado de recomendaciones y ruegos, señaladas en azul, se recomienda el consumo de productos locales, se reclama el cuidado del patrimonio arquitectónico y el espacio público, así como el respeto de la privacidad de las comunidades de vecinos. Asimismo, se ruega el uso de las papeleras y contenedores.

Por último, en la parte inferior de la señal también se informa de que están "prohibidas las grabaciones profesionales sin permiso de rodaje". Se añade un código QR que enlaza con la Oficina de Rodajes y Eventos de Sevilla.

El Gran Viaje

El Ayuntamiento ha enmarcado la presentación de esta nueva señaléctica, que pretende llegar a todos los barrios, dentro de la campaña 'El Gran Viaje', cuyo objetivo es "promover un turismo responsable y sostenible". "Queremos dejar de viajar o cambiar la manera de hacerlo", reza el vídeo presentado por el Consistorio.

El Ayuntamiento de Sevilla lanza su campaña 'El Gran Viaje' E. E.

Además de algunas de las ya mencionadas, tales como la lucha contra los pisos turísticos ilegales, la colocación de señales en el Barrio de Santa Cruz no es única en esta estrategia.

En la campaña también se incluye un proyecto de reordenación de autobuses turísticos discrecionales, la apuesta por crear nuevos flujos turísticos hacia a otros barios y por campañas para combatir la estacionalización, así como el impulso del comercio local.