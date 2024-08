El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el Festival Europeo de Cine se celebrará "en tiempo y forma"

El Ayuntamiento de Sevilla ha garantizado que el Festival de Cine Europeo de Sevilla "se celebrará en tiempo y forma". Con ello responde a las críticas del PSOE, que aludía a la anulación del concurso para la contratación de 104 personas encargadas de la organización técnica del certamen.

Según ha indicado, Angie Moreno, la delegada de Turismo y Cultura, la cita "continúa adelante tras una breve modificación debido a un error en el pliego ya subsanado".

Podrá organizarse con total normalidad, según afirman desde el Ayuntamiento, en la fecha prevista, del 8 al 16 de noviembre. "La ciudad vivirá una gran cita cultural llena de novedades y grandes títulos del panorama cinematográfico europeo", asegura la edil.

Según adelantaba El Correo de Andalucía, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) desistió en una resolución emitida el pasado 7 de agosto la licitación de un contrato de 1,7 millones de euros para la contratación de la organización técnica de las ediciones de 2024 y 2025.

Tal como se podía leer en la resolución municipal publicada en el portal de contratación del Estado, se detectaron "errores aritméticos en la suma de los importes correspondientes a diferentes conceptos de servicios técnicos". El importe asignado no era el correcto, lo que impedía su correcta ejecución.

Ante ello, el PSOE, a través de su concejala Myriam Díaz, criticaba al equipo municipal. "No ha tenido la diligencia suficiente para supervisar los pliegos de la licitación", decía. Asimismo, acusaba a Sanz de tener "una estrategia premeditada de Sanz" para acabar con el evento porque "no le gusta".

La respuesta del Gobierno Local no se ha hecho esperar, dejando claro que la anulación de este contrato no supone ningún problema. El error ya ha sido "subsanado", según dicen, por lo que la celebración del Festival de Cine Europeo en la fecha prefijada no corre peligro.

Asimismo, solicitan al PSOE "que no haga más daño al cine" y piden "no poner en el foco político al festival", ya que pretenden volver a "poner a Sevilla en el punto de mira de toda Europa".

Angie Moreno ha insistido en que "el equipo de Antonio Muñoz tiene que dejar de creer que la cultura es patrimonio del partido socialista y admitir que la vida cultural de la ciudad está mucho mejor que hace un año". En este sentido, recuerdan que "el anterior equipo de gobierno había perdido subvenciones".

"El PSOE debe abandonar esta estrategia de ataque a los funcionarios del ICAS, llevando al foco político un simple error administrativo", zanja la concejala.

Inscripción abierta

Al margen de este contrato, la inscripción de películas para la 21ª edición del certamen quedó abierta a finales del mes de julio. Espera reunir a 150 producciones entre cortometrajes y largometrajes con la idea de ofrecer "una visión amplia del mejor cine europeo del año en curso".



Como novedad, se ha creado el premio Puerta América, al que podrán optar aquellas películas, independientemente de su sección, que representen a su país en la categoría de Óscar a la Mejor Película Internacional.

Asimismo, según transmiten desde el Ayuntamiento, el festival ha recuperado su "estratégica relación con la Academia Europea de Cine". Por ello, en noviembre se inaugurarán las actividades del mes del cine europeo.