Justin Timberlake actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest: así se pueden conseguir las entradas

Al artista Justin Timberlake actuará el 30 de mayo en Sevilla. Lo hará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Se trata del primer artista confirmado para la edición del próximo año.

Timberlake, explican desde la dirección del festival, llevaba 20 años sin actuar en España. Rompe la racha con este concierto en la Plaza de España. Las entradas podrán comprarse este 26 de septiembre.

Para conseguir entradas para el concierto de Justin Timberlake habrá que esperar a las 10 de la mañana de ese 26 de septiembre. El jueves, por lo tanto, se abre la taquilla para quienes quieran disfrutar del artista el año que viene en Sevilla. Será en www.iconicafest.com donde se puedan comprar las entradas.

"El reconocido músico, actor y presentador, Justin Timberlake estará el próximo 30 de mayo de 2025 en Icónica Santalucía Sevilla Fest" en el único concierto de la gira del cantante va a realizar el año próximo por todo el mundo.

"Los fans del icónico Timberlake podrán escuchar sus grandes éxitos junto con las canciones de su último álbum ‘Everything I Thought It Was’, el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas", explican desde el festival.

Millones de álbumes

Productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake "es un artista polifacético conocido mundialmente", señalan desde el festival. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC.

Justin ha ganado diez premios Grammy en los géneros pop, dance y R&B, incluidos sus exitosos álbumes en solitario ‘Man of the Woods’, ‘The 20/20 Experience’, ‘FutureSex/LoveSounds’ y su álbum debut en solitario, ‘Justified’, así como sus colaboraciones con Jay-Z.