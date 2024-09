Entra en prisión el sevillano que cambió de sexo y pidió el indulto para evitar 40 meses de cárcel por maltrato

Milan, el transgénero que acaba de entrar en prisión por maltratar a su ex. Cedida

Antonio B. R. fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla en marzo de 2023 a 40 meses de prisión por maltratar a Patricia. Sin embargo en junio del mismo año acudió al Registro Civil para asegurar que se sentía mujer. Pasó a llamarse Milan y solicitó el indulto al Ministerio de Justicia. Más de un año y medio después ha entrado en prisión.

Según fuentes judiciales han confirmado a EL ESPAÑOL, este sevillano de 35 años, ahora mujer, entró el pasado lunes en una prisión de Sevilla después de que la medida de gracia fuese rechazada por el Gobierno.

El entorno cercano al caso indica que en las últimas semanas estuvo "en búsqueda y captura" hasta que las fuerzas del orden identificaron su paradero y procedieron a su detención.

Ha sido este lunes cuando ha entrado en prisión, lo que ha puesto fin a la indefensión de las víctimas. Decían sentirse desamparadas tras conocer que su maltratador se había acogido a la Ley Trans para cambiarse de sexo.

Fueron dos las mujeres que recibieron sus malos tratos. La primera fue Victoria, que comenzó su relación con él en el verano de 2017. La relación con ellas fue paralela. De hecho, llegaron a conocerse. Presentaron las denuncias a la vez en enero de 2019 por malos tratos, lesiones, coacciones y vejaciones.

Doble condena

Por los hechos de Victoria ya fue condenado en 2019 a ocho meses de prisión y a una orden de alejamiento, por la que llevó una pulsera de geolocalización hasta 2024.

El caso de Victoria se retrasó por la pandemia. Hubo que esperar hasta marzo de 2023 para que la Audiencia de Sevilla lo condenase a 40 meses de prisión, además de a 8.000 euros de indemnización.

En junio del mismo año, Antonio acudió al registro civil para convertirse en Milan. Tras elló solicitó el indulto, donde argumentaba que era "una persona nueva" muy alejada del hombre anterior. Trabajaba como empleado de la seguridad privada. Su aspecto era muy corpulento, pues pasaba muchas horas en el gimnasio.

Asimismo, esgrimía que sufría un "trauma" en el que trataba de justificar la comisión de los hechos, ya que "se sentía mujer estando encerrado en un cuerpo de hombre". Sus víctimas no daban crédito, porque coincidían en señalar que era una persona "machista y homófoba".

La denegación del indulto ha cerrado un caso que puso en evidencia las fisuras de la Ley Trans. En su artículo 43 permite a toda persona mayor de 16 años solicitar el cambio registral de sexo sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos hormonales.

En cualquier caso, Milan solo ha podido retrasar su entrada en prisión, ya que tras la denegación del indulto, no han cabido más recursos.

El caso similar de Candi

En una situación se encuentra Candi, antes Candido. Su caso saltó a la palestra en agosto cuando el abogado de Cristina, su víctima, denunció que el Juzgado de la Violencia de la Mujer se había inhibido en una causa por agresiones.

Sobre este sevillano, natural de Avilés, pesaba desde agosto de 2023 una condena de 15 meses por delitos de quebrantamientos de condenas de alejamiento y amenazas a su ex, con la que mantuvo doce años de relación y tiene dos hijos. Anteriormente había pasado 23 meses en la cárcel por maltratar a otra pareja.

En julio de 2023 formalizó su cambio de sexo para ser una mujer y pidió el indulto tras conocer la pena al considerar que los hechos, de 2015, ya habían prescrito y que existían valoraciones incorrectas de las pruebas, tal como señalaba José Antono Sires, abogado de la víctima. El letrado alerta sobre el "uso torticero" de la legislación para demorar los procesos.

Sin ir más lejos, el pasado martes se celebró un juicio rápido en el Juzgado Instrucción Número 14 de Sevilla. Candi había denunciado a su ex por amenazas y agresión, pero sin presentar parte de lesiones, hecho por lo que el magistrado suspendió el procedimiento.

Su ex, que pasó de denunciante a denunciada, aseguraba que fue ella la agredida a la entrada de los juzgados. Explicaba que se sentía desprotegida, pues acudió a denunciar, pero la Policía ya no podía regirse por la Ley de Violencia de Género y no podía detener a su expareja.

En cualquier caso, la denegación del indulto a Milan es un anticipo del camino que puede seguir Candi, ya que el cambio de sexo fue anterior a los hechos denunciados.

Actitud "irresponsable"

Al hilo de estos casos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que "aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos".

En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, calificó esta actitud como "irresponsable". "No solo están desprestigiando esta ley y los derechos de este colectivo, sino a nuestro propio ordenamiento jurídico constitucional", afirmó.

Además, indicó que existen instrumentos normativos "suficientes" para garantizar la aplicación correcta de la ley. Asimismo, avisó de que aquellos que abusen de la Ley Trans, tendrán que enfrentarse al fraude de ley, "que está prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil".

En este sentido, recalcó que el fraude "se detecta, se denuncia y se interviene", tal como se hace en "cualquier otra ley".