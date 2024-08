Javier Esteban, director de Icónica: "Sanz, como nosotros, trabaja para que el festival dure muchos años más"

Si hay que abrir un debate en torno al Icónica Santalucía Sevilla Fest no es sobre su continuidad o no en la Plaza de España, sino a cómo mejorar la organización. Es la opinión del director de la cita, Javier Esteban, que se dice tranquilo tras el revuelo causado por las palabras del alcalde, José Luis Sanz, que apuntó en ese sentido una vez se venza el contrato de la empresa promotora, Green Cow Music, en 2025.

"José Luis es un hombre de palabra", agrega sobre el regidor. Con él y su equipo mantienen conversaciones fluidas para renovar ese contrato, y lo que se les ha transmitido siempre es que no habrá problema. "Como nosotros, trabaja para que el festival dure muchos años más", insiste Esteban en entrevista con EL ESPAÑOL.

Es un tono de entendimiento tras la contundente respuesta que los organizadores de Icónica han emitido esta semana, en la que vuelve a hablarse del mantenimiento de la plaza. Y si es por ellos, apunta Esteban, pocos argumentos hay: pagan cada año unos 300.000 euros por el uso del espacio, más del doble de lo que se invierte en conservarla, y además ponen medios especiales para protegerla.

Por eso están seguros de que van a quedarse muchos años en la zona. No hay, de todas formas, un 'plan b' para un festival que, según la Cámara de Comercio, tiene un impacto de 125 millones de euros. Es ya el tercer evento de la ciudad que más genera, después de la Semana Santa y la Feria.

¿Os han sorprendido las declaraciones del alcalde?

Yo me quedé bastante tranquilo porque tenemos comunicación directa y estamos trabajando para que esto se amplíe durante los próximos años. Lo que pasa es que como máximo responsable del Ayuntamiento de Sevilla, lo que hace es contar la verdad, es decir, que se va a mirar mucho por el tema patrimonial.

Por esa parte él me ha transmitido que está súper tranquilo, porque además con la entrada del nuevo Gobierno se ha trabajado con nosotros codo con codo desde Urbanismo y Patrimonio. Así que por nuestra parte, ya digo: tengo muy buena relación con el alcalde, y lo que a mí me transmite es que un evento como éste, que está claro que es un bien para la ciudad, pues no hay que cambiarlo, como pasa con las cosas que funcionan bien. Lo que sí habrá que hacer siempre es ir mejorándolo.

Si las relaciones son tan buenas y las negociaciones para ampliar el contrato avanzan, ¿por qué creéis que plantea el alcalde abrir debate sobre 'la continuidad o no'?

Bueno, a lo mejor a lo que se refiere es que habrá que estudiarlo, ¿no? Él siempre nos ha transmitido que lo que pretende es que Icónica sea el mejor festival y que Sevilla tenga el mejor festival posible a nivel nacional, y por supuesto que la plaza estuviera súper cuidada.

"Yo no entiendo que el debate sea que se vaya a hacer o no el Icónica, sino el debate de si lo estamos haciendo bien, o no, o en qué podemos mejorar"

Además, ellos ya lo comentaron en una declaración anterior: que ellos no veían Icónica como el problema sino como la solución a la Plaza de España.

¿Ha sido un malentendido entonces?

Yo estaba en un barco cuando me avisaron de las declaraciones. Y como sé que José Luis (Sanz) es un hombre de palabra y está trabajando, como nosotros, para que el festival dure muchos años más, estaba tranquilo. Escuché después lo que dijo, y yo creo que yo diría lo mismo: que hay que cuidarlo (el conjunto monumental) y hay que entrar en ese debate.

Pero yo no entiendo que el debate sea que se vaya a hacer o no el Icónica, sino el debate de si lo estamos haciendo bien, o no, o en qué podemos mejorar. Eso es lo que él siempre me ha transmitido.

Estáis entonces seguros de que habrá una renovación de contrato para seguir en la Plaza de España.

Correcto.

¿Sería una renovación por otros cinco años?

Todavía no estamos hablando de plazos.

¿En qué punto están entonces las negociaciones? ¿Se están planteando cambios, por ejemplo aumentar el pago anual al Ayuntamiento?

La idea es renovarlo en las mismas condiciones. No es mi intención subir de 300.000 euros, ya es una cifra bastante elevada. Además, Icónica le deja un dinero bastante importante a la ciudad... puedo asegurar que es el único festival de Andalucía que da dinero a la ciudad, me refiero a directamente, no solo en impacto económico.

La tranquilidad que nosotros tenemos es que nadie nos está regalando nada. Se está haciendo un trabajo en Sevilla que es muy importante, que siempre se habla con los promotores... Hemos mantenido un auditorio como el Rocío Jurado cerrado, y nadie se ha quejado. El Lope de Vega está cerrado, y el problema es que en Sevilla, hasta hace dos años, la gente no tenía costumbre de ir a conciertos y siempre ha sido una mala plaza.

Vienen artistas internacionales porque es una ciudad bien comunicada, y luego miras las estadísticas y ves que si vienen los Rolling o AC/DC un 5 por ciento de los asistentes son sevillanos, el resto viene de fuera.

En nuestra primera edición el 26 por ciento eran sevillanos. Ahora estamos en el 68 por ciento. Hemos conseguido hacer un festival que el sevillano sienta como suyo. ¿Y por qué? Pues seguramente porque no es solo un concierto tampoco. Al final disfrutas de la Plaza de España, es la parte de hostelería y una manera de ocio también.

¿Hay un 'plan B' para que Icónica pueda realizarse en un lugar que no sea la Plaza de España?

No. Icónica nace como icono de la musica nacional e internacional en un sitio icónico. Es un proyecto para recuperar el uso primitivo de la Plaza de España, que se consideró en su construcción como un auditorio.

"La Plaza de España tiene un aforo de casi 40.000 personas. Nosotros hemos planteado un aforo junto a bomberos, policía y arquitectos de 18.000 personas"

Desde entonces en la plaza se han hecho muchísimas cosas y siempre comento lo mismo, como opinión personal: siempre que se use, la protagonista debe ser la plaza, y en eso trabaja Icónica. Por eso iluminamos toda la plaza y ponemos el escenario en el centro, aunque sea mucho más incómodo técnicamente. Porque queremos que sea especial, no un concierto en un sitio más.

En vuestro comunicado de respuesta habéis incidido mucho en las medidas de protección del espacio, pero viene preocupando el equilibrio entre conservación con una asistencia cada vez más multitudinaria. Este año habéis conseguido un récord de 214.000 asistentes... ¿hasta dónde podéis crecer sin que se comprometa el mantenimiento de la plaza?

La Plaza de España tiene un aforo de casi 40.000 personas. Nosotros hemos planteado un aforo junto a bomberos, policía y arquitectos de 18.000 personas. Este año han sido 214.000, pero en cerca de 30 citas; solo en una de ellas se ha llegado a 18.000, o sea, imagina todo lo que puede crecer.

También hay que tener en cuenta una cosa: cuando entras en Icónica no estás entrando en el BIC. Se ha declarado BIC solo el edificio, y tú estás sentado en los chinos. Hay cero afección, porque la gente no lo toca. Además, estamos trabajando con Urbanismo y con Patrimonio, y además junto con otra empresa externa estamos elaborando un manual de cómo se puede intervenir en la plaza. La idea es tener un catálogo de actuación no ya para nosotros, sino para que venga después a lo grande y se cuide la plaza.