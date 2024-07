Mujer, sevillana y de entre 60 y 70 años: el perfil más propenso a sufrir un ictus en la provincia

El ictus es la primera causa mortal en mujeres de Sevilla. Según datos del Servicio Andaluz de Salud, mata a 42 sevillanos por cada 100.000 habitantes al año. Por eso es clave tratarlo y hacerlo a tiempo. El esfuerzo del hospital Virgen del Rocío en este campo les ha valido un premio internacional a su trabajo con los pacientes que sufren ictus.

Según explica el doctor Francisco Moniche, responsable médico de la Unidad de Ictus del Hospital Virgen del Rocío, uno de los motivos para que las sevillanas mueran más por ictus que los sevillanos es que ellas suelen tardar más en acudir al centro sanitario, dado que ellas mismas suelen ser cuidadoras de otra persona enferma. Por lo general, su marido.

Además, en Sevilla es mayor el riesgo de sufrir un derrame cerebral que en otras partes de España. Sobre todo, cuenta Moniche a EL ESPAÑOL, porque en la capital andaluza los factores de riesgo aumentan al existir menor control y prevención por parte de los pacientes. De ahí el riesgo de que se den casos de más diabetes e hipertensiones, que luego podrán desencadenar en un ictus.

El facultativo habla sobre el "cinturón del ictus español". ¿Qué es esto? Es el nombre que recibe la zona del país con mayor porcentaje de sufrir esta enfermedad, a veces mortal. Sevilla está ahí. "Es donde los factores de riesgo toman la delantera y acoge sobre todo a Andalucía y la zona del Levante".

El tabaquismo es otra de las causas de esta alta tasa de mortalidad Sevilla, ya que la provincia (y el resto de Andalucía) es donde hay un mayor porcentaje de fumadores de España, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). Este estudio desvela, además, que dos de cada diez andaluces admiten fumar, lo que supone la cifra más alta de todas las regiones.

En los últimos años ha habido un aumento de estas patologías en personas más jóvenes, sobre los 50 años, aunque en estos casos existe un componente mayor de drogadicción o de otras enfermedades genéticas, según el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Acortar plazos

La clave para poder salvar a un paciente que sufre un ictus es acortar plazos. Es decir, que el tiempo que transcurre desde que la interrupción del suministro de sangre hacia el cerebro hasta que se los sanitarios actúan sea el mínimo posible.

Como asegura el doctor Moniche, cuanto más rápido se actúe, "mayor porcentaje de supervivencia" se consigue. Por ello son fundamentales las nuevas medidas que se han ido implementando en los últimos años.

"La actuación debe ser inmediata para que el cerebro pueda volver a recibir oxígeno lo más rápido posible", afirma el responsable médico de esta Unidad de Ictus.

El caso de Rosario

"Pasó menos de una hora desde que sentí que me mareaba hasta que estaba en la camilla del hospital". Para Rosario Castro, de 82 años, la clave de su recuperación del ictus fue la rápida atención que los sanitarios le proporcionaron. "Esto me pasó a las 10.30 horas y a las 11.15 ya estaba en un centro hospitalario".

No obstante, en el caso de esta mujer, la suerte jugó a su favor. Estaba con su marido en casa que salió a la calle a pedir ayuda porque no podía levantarla. "Con los nervios no se dio cuenta de mi estado, pero una de las dos chicas que entraron sí notó algo raro en mi aspecto y llamó rápidamente a una ambulancia". A Rosario se le quedó la parte derecha del cuerpo, incluso el rostro, paralizado.

"Iba a coger algo de la nevera, me mareé y fui a por la pastilla del vértigo porque lo asocié a eso, pero cuando fui a sentarme en la silla me caí al no sentir ni mi brazo ni mi pierna". Así cuenta su testimonio en conversación con este periódico. Aquello le ocurrió en 2010. Tenía 68 años.

A las pocas horas de instalarle el tratamiento por vía intravenosa volvió a recuperar las sensaciones en sus extremidades. De hecho, su pronta mejoría asombró a los sanitarios, los cuales estuvieron en permanente contacto con facultativos del Virgen del Rocío mediante vía telefónica.

Por fortuna y gracias a esta agilidad, Rosario hoy día puede llevar una vida normal: "solo tomo el Sintrom a diario y sigo una alimentación adecuada, retirando alimentos que contengan vitamina K, como coliflor, tomates o espinacas".

La mejor Unidad de Ictus

El Sevilla está el Hospital Virgen del Rocío, que se toma muy en serio los casos de ictus. De hecho, ha ganado por segundo año consecutivo el Diamond Award, un premio otorgado por la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) que distingue el tratamiento realizado por la unidad de ictus a los pacientes que sufren esta patología.

El galardón lo recogió la enfermera Marta Ángel Rueda, en representación de la Unidad de Ictus, y el referente del bloque de Enfermería, Antonio Valderrama.



Una de las claves para que les hayan reconocido por su trabajo, es que en la Unidad de Ictus del hospital Virgen del Rocío sigue los estándares de la European Stroke Organisation. En cuanto se diagnostica al paciente, se inician los tratamientos y el ingreso en la Unidad con técnicas altamente especializadas.

El sevillano Virgen del Rocío es el centro con mayor volumen de trombectomías mecánicas -extracción del trombo del cerebro mediante un cateterismo para restaurar la circulación cerebral- de España. En 2023, más de 550 casos, lo que supone más del doble que cualquier otro centro del país.

Asimismo, sus profesionales realizan más de 150 fibrinolisis intravenosas -tratamiento para disolver el trombo- y más de 120 angioplastias carotideas -colocación de stent para prevenirlo- cada año.