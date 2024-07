"Sevilla nunca nos falla": la Plaza de España baila por sevillanas con Siempre Así

La Plaza de España acogió esta pasada noche del jueves 4 de julio al mítico grupo sevillano Siempre Así. En su nueva gira "Siempre Mahareta", hicieron honor al álbum que les diera a conocer hace 30 años, 'Mahareta'.

Los abanicos ondeando el aire de la Plaza de España reflejaban lo que todos sentían un considerable calor. Sin embargo, la cálida noche no frenó a las miles de personas que allí se dieron cita para escuchar al grupo de Sevilla.

Una Plaza de España decorada e iluminada al detalle, a rebosar de gente y que cantó y bailó las canciones más famosas de los sevillanos, quienes pedían al público que se levantara, cosa que no tuvieron que repetir porque los asistentes lo estaban deseando.

Los "maharetas", que en el presente año han recibido la medalla de Sevilla - tras hacerse en 2023 con la de Andalucía -, agradecieron en varias ocasiones a la organización del festival Icónica, así como a todos los espectadores y a la ciudad:"Sevilla nunca nos falla, gracias Sevilla".

Rafa Almarcha, el guitarrista, fue el encargado de dirigirse al público entre canción y canción con la gracia sevillana que le caracteriza y acordándose de aquellos célebres artistas que habían contribuido con el grupo durante esta dilatada carrera, como César Cadaval o Vanesa Martín.

Además, el guitarrista, en su monólogo hizo referencia al otro festival de la ciudad que se celebraba de forma simultánea al hablar de su hijo menor: "El chico se ha ido al Puro Latino".

Comenzaron cómo no, con la canción que lleva por título el nombre del grupo 'Siempre Así' que hizo al público coger sensaciones e ir entrando en calor. Después, dos canciones del disco "Mahareta" acompañado del solo de pandereta de uno de los integrantes del grupo Ángel Rivas, tras el que Nacho hizo un guiño de valor al instrumento: "por qué la pandereta no es igual de importante que un piano".

Uno de los momentos más especiales del concierto llegó en el ecuador de este, cuando el grupo comenzó a cantar por sevillanas y todos los asientos, sin excepción, se plegaron para hacer de la emblemática plaza una caseta de Feria de Abril donde el público buscaba la manera de poder alzar los brazos y realizar los pases.

Y vaya que si lo consiguieron, miles de sevillanos disfrutando de su baile aborigen sin percatarse, o al menos molestarse, del sudor que provocaba la altas temperaturas.

Tras las sevillanas, un recorrido por los temas más conocidos entonados por el grupo con 'Para volver a volver', 'Se me va' y 'A mi manera', donde de nuevo se quedaron las butacas vacías y el lugar se fundió en una sola voz para cantar la versión flamenca del 'My Way' del legendario Frank Sinatra.

Llegó entonces uno de los momentos más emocionantes del concierto. El grupo se quiso acordar de María Jiménez con un sentimental discurso. Las pantallas del festival dejaron de enfocar al propio grupo para poner una foto de la sevillana en la que se la veía resplandeciente y joven, con la belleza que siempre la caracterizó.

Así, mientras la mirada de María se clavaba en los asistentes, el grupo cantó su éxito más reconocido, 'Se acabó'. En el discurso, Nacho mostró el cariño que el grupo tiene por ella: "nadie tendrá el arte que ella tuvo, el arte de la diosa, el arte de María Jiménez".

Aprovecharon para cantar el "cumpleaños feliz" por rumbas a una de las voces del grupo, Sandra, a la que sus dos hijos subieron una tarta al escenario.

En lo que parecía el cierre - porque Siempre Así tenía las mismas ganas de irse del público, ninguna - el grupo presentó su nueva canción, llamada 'Señora' y dedicada a la Virgen del Rocío, gracias a la cual el grupo se conoció en una peregrinación con la Hermandad de Triana.

Para terminar, volvió a sonar en la Plaza de España 'A mi manera' y el grupo se despidió del público de nuevo agradeciendo su presencia y su apoyo incondicional.

La gente abandonaba las gradas feliz por lo vivido e intentado, al menos todos los que entraban a trabajar en las próximas horas, no mirar hacia el concierto que relevaba a los sevillanos en la zona del bar y que prometía ser una fiesta, con Son de Cuba.