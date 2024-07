La Cartuja se cierra a los coches que contaminan: así se evitan las multas por circular en el parque

La Cartuja es, desde este lunes, una zona de bajas emisiones. Eso quiere decir que los coches más contaminantes tienen vetado el acceso bajo amenaza de multa. Así, no podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de siete de la mañana a siete de la tarde los coches que más contaminen.

En realidad, la prohibición de acceso a estos vehículos está en vigor desde el 1 de enero, pero las sanciones se han retrasado hasta el 1 de julio para mantener un periodo de información a los conductores.

Durante estos seis meses los conductores que han accedido al recinto, ahora vetado a los coches más contaminantes, han recibido una nota informativa si incumplían la normativa. Así se ha ido informando a los sevillanos sobre la prohibición.

Hasta hoy. Porque desde este 1 de julio las notas informativas pasan a ser multas. ¿Cómo se puede evitar la sanción por circular por la zona de bajas emisiones de la Cartuja?

Para que no recibir una multa, hay que evitar circular por el parque si se tiene un coche de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006. En esos casos, no se puede acceder a determinadas partes del parque.

Zona vetada

Las zonas donde no se puede circular si no se quiere una multa son las calles comprendidas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio desde intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie y la avenida de Carlos III.

No están dentro de la prohibición los aparcamientos de la banda oeste y el acceso por Hermanos dÉluyar.´Sí está vetado el ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio. Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de Bajas Emisiones.

Por su parte, Cartuja Sur comprende las calles ubicadas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos). Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de Bajas Emisiones.

Cero emisiones

Si el vehículo en cuestión dispone de la calificación energética '0 EMISIONES', 'ECO', 'C' O 'B', no está afectado y puede acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones como hasta ahora, sin ningún tipo de restricción. No es necesario tener colocada la etiqueta energética en el vehículo, dado que el sistema detecta automáticamente a través de la lectura de la matrícula este dato.

Los vehículos que no dispongan de uno de las calificaciones energéticas indicadas para poder acceder a la Zona de Bajas Emisiones, pero puedan acogerse a alguna de las excepciones previstas para entrar en la Cartuja, deberán obtener los correspondientes permisos de acceso.

Los usuarios de los vehículos afectados pueden hacer uso de cualquiera de las bolsas de aparcamiento gratuito colindantes con la zona restringida. Concretamente existen 2.900 plazas en la banda Oeste y 500 plazas en el Norte. Estas bolsas de aparcamiento se encuentran abiertas las 24 horas, los 365 días del año.

Aparcamientos

También puede acceder y estacionar en cualquiera de los aparcamientos públicos de rotación existentes tanto en el interior de la zona restringida, como en los alrededores o en cualquier punto de la isla de la Cartuja donde exista aparcamiento habilitado en la vía pública que no se encuentre en el interior de las zonas restringidas.

Los usuarios cuyos vehículos no cumplan con los requisitos exigidos, pero cuenten con plaza de aparcamiento en el interior de algún parking privado de las empresas ubicadas en el interior de las zonas restringidas podrán acceder sin ningún tipo de limitación, previa obtención de autorización.