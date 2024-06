El Ayuntamiento prevé aparcamientos, oficinas y cafeterías o restaurantes en el Canal de la Expo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido este martes con los grupos de la oposición, sindicatos, empresarios y agentes sociales para detallarles el proyecto de urbanización del Canal de la Expo, en la Cartuja.

El primer edil, finalizada la reunión, de la que ha salido "satisfecho", ha señalado que el plan contempla la instalación de empresas de base tecnológica que ya no tienen espacio en la Cartuja así como aparcamientos, supermercados, cafeterías o restaurantes.

Sanz no descarta que puedan llegar hoteles pero insiste en que no es el objetivo del proyecto que ahora echa a anda y que puede llegar a Pleno en dos meses. "El objetivo no es que la avenida se llene de hoteles", ha subrayado el alcalde.

Para evitar esta cuestión, y como ya indicó la pasada semana, Sanz ha recordado que tanto el Ayuntamiento cono la Junta de Andalucía pueden limitar el número de plazas hoteleras que se instalen en la zona.

Porque el objetivo, ha insistido, es doble. Primero, dar espacio a las empresas que se quieren instalar en el parque y no tienen sitio y también a las 40.000 personas que cada día pasan por Cartuja; en segundo, recuperar el espacio del Canal, degradado durante 30 años así como adecentar los Jardines del Guadalquivir.

Comisión Europea

Sanz ha señalado que quiere que en el espacio que se va a recalificar se construyan "edificios emblemáticos". Es el caso, por ejemplo, del que está construyendo la Comisión Europea junto al monasterio de la Cartuja. Es la idea que se persigue también para esta zona.

Los constructores, por su lado, están contentos con el proyecto. Así lo ha señalado el presidente de Gaesco, la patronal del sector hispalense, quien ha señalado que la decisión de recalificar es "la que hay que tomar".

"No podemos permitirnos el lujo de tener un suelo tan singular sin uso durante 30 años", ha señalado el presidente de los constructores de Sevilla, quien cree que la zona es "fachada de Sevilla" y, ahora mismo, da una imagen impropia.

Sin espacio en el parque

Para el director de Cartuja, Luis Pérez, la puesta en marcha del proyecto es "una magnífica noticia" tanto para el parque como para los empresarios. El espacio se ha terminado en Cartuja y, para crecer, hay que impulsar medidas como esta, ha añadido. "Van a llegar nuevas empresas para el Canal y otras que ya están quieren ampliar sus sedes", ha señalado Pérez.

Menos optimista son desde CCOO Sevilla. Su representante, Jorge Carlos Lebrón, cree que el Ayuntamiento y la Junta deben adecentar la zona antes de volver a sacarla a la venta. Cree Lebrón que "ninguna empresa viene a Sevilla si tiene que construir un aparcamiento o arreglar un parque".