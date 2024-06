La Junta avala el proyecto para urbanizar el canal de la Expo que plantea el Ayuntamiento de Sevilla

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración cono el PCT Cartuja, ultiman los trámites para iniciar la urbanización del Canal de la Expo 92 que discurre paralela al río por la avenida de los Descubrimientos.

El proyecto, ha podido saber EL ESPAÑOL, pasa primero por la recalificación de los terrenos. Este paso lo debe dar el Ayuntamiento de Sevilla, pero el equipo de Gobierno, que gestiona en minoría, no tiene los votos suficientes.

De hecho, la propuesta, que pasaba a Urbanismo este miércoles, se ha retirado del orden del día. No se ha votado, pero eso no quiere decir que se dé por abandonada, señalan fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

Mientras se negocian los apoyos para sacar adelante este proyecto, fuentes de la Junta indican que no hay "ningún pelotazo" detrás de la venta de esos terrenos. Explican que se trata de terrenos públicos "abandonados durante más de 30 años" a los que ahora "se les va a dar un uso".

¿Cómo? Cambiando su utilidad. Ahora mismo tienen una finalidad de "servicios avanzados". Esto, indican desde el Gobierno andaluz, limita enormemente su atractivo para inversores.

Bajada de precio

Prueba de ello, añaden, es que los terrenos han salido dos veces a subasta en 2022. La segunda, de hecho, se le bajó el precio. Y ni aún así se vendieron. Por eso ahora se quiere cambiar el uso del suelo y que sea terciario.

De esta forma, quien compre el canal podrá levantar desde un centro comercial a oficinas pasando por hoteles o gasolineras. Tiendas, salas, sedes de empresas... Caben multitud de proyectos que, creen, tendrá la doble función de recuperar una zona abandonada y de que, además, sea motor económico.

Los terrenos llegaron a manos de la Junta hace más de 30 años, indican desde el Gobierno andaluz. Durante tres décadas ha estado abandonado y lleno de pasto. Si hay un incendio, por ejemplo, por la maleza seca, sería responsabilidad de la Junta.

Negociación con el PSOE

En realidad la presentación del proyecto, ha podido saber EL ESPAÑOL, se iba a hacer la pasada semana. Pero se pospuso por las elecciones europeas y por cuestiones internas del Ayuntamiento y la Consejería.

En todo caso, la recalificación, una vez resuelta, dará luz verde a la venta de los terrenos. Pero para eso hace falta el voto de PSOE, Vox o IU-Podemos. Sin embargo, Vox ya ha anunciado que no piensa dar su ok.

De hecho, los de Santiago Abascal califican la operación de "especulativa". El portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha señalado que “el PP ha tenido que retirar del orden del día la firma de un convenio con la Junta de Andalucía, por el cual pretendía modificar el uso urbanístico de los canales de la Expo".

A cambio de esa venta de terrenos y recalificación, "la Junta de Andalucía podía hacer negocio con ese suelo". "A cambio, el Ayuntamiento obtiene un solar y un edificio, además de la obligación de adecentar los jardines del Guadalquivir, que luego, evidentemente, tendríamos que mantener. Algo que, por cierto, no se refleja en el proyecto de presupuestos", explica García.

IU-Podemos

Con el no de Vox, queda explorar a la izquierda. IU-Podemos también se opone al proyecto. Lo tachan también de especulativo y ya han anunciado que no piensan apoyarlo.

El PSOE, sin embargo, no se cierra a negociar. Fuentes del partido confirman a este periódico que el proyecto, tal y como está redactado, no les gusta. No quieren hoteles en la Cartuja. Pero sí que se abren a hablar la cuestión para adaptarlo a una iniciativa más cercana a lo que ellos quieren para la zona.

¿Cuáles son las líneas rojas del PSOE? Hay dos: la primera es que se negocia antes de ir a las reuniones donde se ha de votar. Afean, una vez más, que el PP llegue a los órganos ejecutivos sin haberse sentado.

Si les llaman, en todo caso, acudirán, señalan los socialistas. Pero pondrán sobre la mesa su segunda condición: que cualquier urbanización del canal de la Expo sea para dar servicio a las empresas de la Cartuja o para sedes de nuevas organizaciones que se quieran instalar en la zona. No para hoteles o similares.