La Policía Local denuncia impagos y avisa de que puede haber noches y eventos sin cubrir en verano

La sección sindical del CSIF en la Policía Local de Sevilla ha denunciado impagos de horas extra que se acumulan desde 2022. A su vez, ha avisado de que algunos eventos veraniegos pueden quedarse sin agentes, “si no se refuerzan los servicios”. También puede ocurrir con las noches estivales de lunes a viernes.

Santiago Raposo, delegado del sindicato, ha asegurado que el Ayuntamiento “debe aún horas extra de la final de la Europa League de 2022”. Desde marzo de 2023 tampoco han cobrado las dietas por asistencias a juicios fuera de la jornada laboral, según este portavoz.

Para el Consistorio, el retraso de algunos de estos pagos se debe fundamentalmente al bloqueo de los Presupuestos municipales, en cuyo borrador están incluidas varias partidas relacionadas con la seguridad. Asimismo, recuerdan que desde la llegada de Sanz al poder se han saldado gran parte de las deudas atrasadas, como las de Semana Santa y Feria del 2023.

Fuentes municipales aseguran que el “problema de fondo” es que encontraron una plantilla muy mermada. Para ello en 2023 ofertaron 70 plazas nuevas y otras 55 en 2024. Sin embargo, para cubrir eventos y el resto de necesidades, según dicen, hay que ofrecer productividades.

Desde el CSIF recuerdan también que algunos de los policías nuevos incorporados en el verano de 2023 “venían de otras plantillas, con su antigüedad reconocida, y todavía no les están pagando los trienios”.

Del mismo modo, también denuncian impagos por el concepto de nocturnidad de policías que reforzaron las noches en el verano de 2023 entre julio y noviembre. Asimismo, aseguran que “al 66% de la plantilla le deben el plan de productividad de las últimas Navidades”.

En este sentido, Raposo ha avisado de la dificultad de cubrir algunos eventos. A su juicio, la situación provoca que “cada vez haya más policías que no quieran venir a trabajar esos servicios extraordinarios”.

“Si seguimos así este verano, con parte de la plantilla de vacaciones, algunos fines de semana podremos ver algún evento sin policías, si no se refuerzan los servicios”, ha alertado.

Una situación parecida argumentan con el servicio nocturno. “Si el Ayuntamiento no hace nada, no habrá policías locales en el turno de noche, de lunes a viernes”, avisan.

Recuerdan que la Jefatura pidió una modificación de la RPT para incluir más policías en este turno, pero la “lenta burocracia” del Ayuntamiento lo impide.

Servicio garantizados desde el Ayuntamiento

No obstante, según informan fuentes municipales, no hay peligro de que esto suceda. Los servicios mínimos están garantizados. No habrá ningún evento sin agentes. No obstante, en caso de necesitarlos, ofrecerán horas extra.

El Ayuntamiento no puede obligar a cubrirlas, pero, en cualquier caso, insisten en que hay voluntad política para solucionar el problema y recuerdan el pago de todas las deudas atrasadas, aunque el bloqueo del Presupuesto les supone un lastre.

Desde el CSIF, aseguran que la actual corporación municipal “tampoco ha pagado el servicio de Maratón, así como ninguno de los servicios extraordinarios realizados en 2024”.

Además, también alertan de que ya se manifiestan problemas en el servicio nocturno. “A día de hoy hay una media de 5 ó 6 coches por noche, totalmente insuficientes para una ciudad como Sevilla”, denuncia Raposo, que cree que esto repercute en la seguridad de los profesionales.