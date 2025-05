Guía para el hombre en la Feria: mejor tirantes que cinturón, fantasía en corbata o pañuelo y sombrero

El look de traje completo para la Feria. Álvaro Moreno

La Feria de Abril ya está aquí, y con ella no llegan solo días de fiesta y reencuentros. En cuestión de horas se abre también una inmensa pasarela de moda en la que van a mezclarse tendencias y los mejores atuendos guardados en casa. Todos son bienvenidos, aunque hay códigos no negociables si se quiere ir acorde a la particular etiqueta sevillana.

Es algo de sobra conocido entre mujeres. Sobre el traje de flamenca, combinaciones con complementos -y cómo llevar éstos- y hasta recogidos se han escrito enciclopedias, pero el hombre a veces se despista, acaso ignorando que para ellos también hay reglas de estilo.

Y son numerosas y variopintas, aunque parten de una base fundamental: ir sin americana de día o sin traje por la noche es el mayor desacierto que se puede cometer.

[Cámaras de Inteligencia Artificial controlarán por primera vez todos los accesos a la Feria de Abril]

Es el análisis de Álvaro Moreno, que da algunas claves a EL ESPAÑOL de Sevilla para que los hombres acierten sobre el Real.

Los básicos

Americana o traje, pues, y segunda regla de oro: equilibrio entre los complementos que marcan la diferencia, la corbata y el pañuelo.

La apuesta segura. Cedida.

"Si optan por una corbata con tonos o estampados más coloridos, no pueden olvidar equilibrarlo con un pañuelo más neutro, o al contrario, si optan por un pañuelo con tonos vivos, lo ideal es ponerse una corbata que contrarreste la fuerza de los tonos del pañuelo", explican desde la empresa.

Más básicos. Mejor llevar tirantes que cinturón y elegir unos zapatos cómodos, "de estilo derby, slippers o mocasines".

A partir de aquí, mucho cuidado. Los consejos varían si se va a la Feria de día o de noche.

Feria de día

Para acudir a la caseta en horario diurno, mejor americana que traje. En todo caso, advierte la firma, es preferible elegir colores claros: beige, verdes, grises… "Una americana de lino o algodón en blanco roto o beige siempre aporta elegancia y alegría", apuntan.

Lo ideal es combinarla con camisas en tonos azules y con pantalones grises, beige e incluso azules.

Sugerencia para el día.

Además, no puede faltar el pañuelo. "Si es colorido, mejor que mejor", puntualizan, e incluso está permitido el sombrero para paliar el calor y, de camino, aportar "un punto de distinción y elegancia al más puro estilo dandy". Los mejores sombreros: panameños o el sombrero cordobés.

Feria de noche

Llegamos a la noche en el Real. En este momento la mejor apuesta, "y la que manda el protocolo" es el traje de dos o tres piezas, ya sea con americana de una fila o cruzada. Y siempre acompañado por su corbata, pañuelo y tirantes.

¿Qué color es el preferido? Azul marino, aunque también son adecuados los grises. Debajo, camisa celeste, blanca, o incluso con tejido estructura o rayas.

Opción clásica de noche. Cedida.

En este momento, además, se permiten mayores atrevimientos en la corbata o el pañuelo, lo que "siempre consigue aportar clase y estilo", pero sin estampados o colores "demasiado excéntricos". Aquí está el resquicio para arriesgar... con cautela; también, concluyen, la ocasión para mostrar la "personalidad de cada hombre a la hora de vestir".