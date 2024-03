Regina Serrano, delegada de Salud en Sevilla: "En la provincia faltan anestesistas, pediatras y neurólogos"

Regina Serrano ejerce desde 2019 como delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla. Asegura que ha sido una época difícil, donde ha tenido que lidiar con crisis como la del covid o la listeriosis.

Hace "una valoración positiva", pero "no es conformista" y se marca como objetivo mejorar tanto en atención primaria y listas de espera.

La falta de profesionales en la provincia es otro de los problemas que han marcado su gestión. Por ello, insiste al Gobierno para que saque más plazas de MIR extraordinarias.

Asimismo, valora la posibilidad de abrir nuevos centros de salud en los barrios que más crecen, como Entrenúcleos y Sevilla Este. Lo hace mientras defiende la "promoción de la salud" en los colegios como mejor estrategia para evitar la sobrecarga de la atención primaria.

- ¿En qué momento se encuentra la sanidad en Sevilla?

- Hago una valoración positiva, pero con posibilidad de mejora. Se han hecho muchas cosas, pero no soy conformista. Hay cosas que mejorar, sobre todo en atención primaria y en listas de espera, pero hoy, creo que la apuesta de este Gobierno por la Sanidad pública es un hecho.

- ¿En qué aspecto ha mejorado más en los últimos cinco años?

- Ha mejorado muchísimo en todo. Hemos pasado unas circunstancias difíciles como la pandemia, la crisis de la listeria, el virus del Nilo. Sin embargo, hemos salido bien de esas crisis. Se ha mejorado en infraestructura, con el antiguo Hospital Militar, entre otros. Hemos mejorado las instalaciones del Macarena y de Écija. Estamos haciendo centros de salud en Pruna, en El Cuervo y empezaremos las obras del Cerro el 1 de abril.

- En materia de profesionales, ¿cuáles son los números?

También hemos aumentado el número de profesionales. En 2018 había 23.840 y en el 2023 hay 28.447. Son más de 4.600 profesionales y también hemos mejorado las condiciones de esos profesionales. Queda por hacer, por supuesto, sería absurdo no reconocerlo.

- ¿Los conciertos con la sanidad privada están siendo beneficiosos para el sistema?

- Esto no lo ha inventado el Gobierno de Juanma Moreno. Yo soy vecina del Aljarafe y mi hospital de referencia es el San Juan de Dios, que tiene un modelo consorcio, pero que no deja de ser un hospital privado. Nosotros tenemos que acudir a ese modelo cuando sea necesario.

- Según datos oficiales del SAS, en junio de 2023, había 12.774 pacientes más que en 2022 a la espera de una operación en Sevilla. ¿A qué se debe?

- El tema del Covid es uno de ellos. Ha habido un tiempo donde solo se han hecho las intervenciones urgentes y oncológicas. Donde hay más espera es en intervenciones menores, como rodillas, caderas o cataratas. Interviene también mucho el envejecimiento de la población, que hace que aumenten las patologías y se requieran más intervenciones quirúrgicas.

- ¿Cuándo se empezarán a notar los efectos del nuevo Plan de Garantía Sanitaria?

- Ya se han empezado a notar. El otro día Juanma Moreno dio el dato que desde el 12 de febrero han disminuido 3.338 los pacientes en listas de espera en Andalucía, un 6,30 por ciento menos.

- Otro de los problemas que apunta siempre el SAS es la falta de profesionales médicos en determinadas áreas. ¿Por qué pasa esto?

- Estamos trabajando mucho por hacer atractivas las áreas para los profesionales. Hablo mucho con los alcaldes y les pido que nos ayuden en esa tarea. Cuando hay más huecos que médicos, eligen la plaza que les viene mejor, están en su derecho. Hay zonas de difícil cobertura, en las que estamos trabajando. Por eso insistimos al Ministerio para que flexibilice los criterios de las unidades docentes y saque plazas MIR extraordinarias. Un médico tarda en formarse 11 años. O actuamos ya o estamos perdidos.

- Los problemas se perciben en cuanto a zonas, pero también en especialidades, ¿no?

- Depende, para atención primaria hablo de zonas, pero hay otras especialidades con falta de profesionales. En Sevilla faltan anestesistas, pediatras, neurólogos, entre otros. Por eso insistimos en el MIR extraordinario, pero no para todas las especialidades, sino para aquellas que nos hacen falta.

- En cuanto a la atención primaria, ¿por qué hay sobrecarga en algunos centros?

- También son muchos factores. Uno es el envejecimiento de la población y la demanda. Otro es la educación. Tenemos que empezar desde los colegios a trabajar en promoción de la salud, más que en acudir al centro. Hay zonas muy demandantes y población muy demandante. Hay centros sin apenas cola en el mismo distrito y otros con mucha cola cuando lo gestiona la misma unidad.

- ¿Cómo se puede solucionar esto?

- Nosotros ya hemos hecho actuaciones para disminuir el número de pacientes. Los sindicatos nos lo pedían. Hoy, los médicos de familia tienen un máximo de 35 pacientes al día y 25 en pediatría. Antes los mismos médicos llegaban a ver a 50 o 60 personas, una bestialidad. Todas esas personas que ahora no se atienden, son 150 personas menos que se ven al día.

- ¿Se puede hacer más?

- Desde el SAS estamos monitorizando continuamente la actividad de cada centro de salud, mirando que se abra la agenda, que se oferte la cita a canales externos, que no haya que hacer colas. También hemos puesto en marcha la enfermera de acogida, sin cita, que evalúa al paciente siguiendo un protocolo. Si no puede resolver, lo derivará al médico en una consulta no demorable.

- ¿Hace falta más inversión?

- La Asociación en Defensa para la Salud Pública colocó a Andalucía a la cabeza de la inversión en Atención Primaria. Si tuviéramos profesionales para cubrir todos los huecos, tendría menos de la mitad de los problemas.

- ¿Por qué hay diferencias entre los centros de distintas zonas de la capital? ¿Hace falta una mejor redistribución?

- Estamos haciendo centros nuevos. Hay zonas que están en crecimiento y nos tenemos que plantear nuevas actuaciones. Tenemos un plan de infraestructura sanitaria 2020-2030 en el que nos reunimos con todas las partes. Se estableció un plan que revisamos periódicamente. En base a eso, vamos trabajando según los presupuestos. Cuando hay una zona en crecimiento, nos planteamos si dotarla de un centro nuevo o dotar de medios a un centro cercano. Así estamos, por ejemplo, con la zona de Entrenúcleos o Sevilla Este. Ya hemos hablado con los Ayuntamientos.

- ¿No siempre se necesita un nuevo centro de salud?

- El otro día fui a visitar un ambulatorio de Sevilla Este. Había una señora recogiendo firmas para pedir un nuevo centro y me senté con ella. Le expliqué que a lo mejor no era necesario y la situación requiere más consultas en el mismo centro. Muchas veces la dispersión hace que al no tener profesionales, cuando están de baja o están salientes de guardia, no se puede ofrecer una asistencia adecuada. No hay que dispersar, sino concentrar.

- Más de medio millón de citas se quedaron en blanco en 2023, después de que el paciente no acudiera y tampoco cancelara. ¿Qué tiene que decir ante eso?

- Hago un llamamiento para que la gente anule la cita. Comprendo que todos tenemos un poco de culpa. Si pasa mucho tiempo desde que la coges hasta que vas, puede que se te pase, pero hay que anularla.

- Ha hablado alguna vez de la promoción de la salud, ¿a qué se refiere?

- Promoción es trabajar con educación. Hay que enseñar a los niños hábitos de vida saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares o cánceres de colon en el futuro, por ejemplo. El futuro está en la prevención y en la promoción.

- ¿Qué le cuentan los profesionales en los centros de salud?

- La mayoría de profesionales reconoce que están mejor. Quieren mejorar. Están en su legítimo derecho de cobrar más y tener más estabilidad. Cuando nosotros llegamos había contratos de un solo día o de lunes a viernes. Eso sí se ha mejorado con el proceso de estabilización, pero hay todavía cosas que mejorar. Sobre todo reivindican un mejor salario y estabilidad. Antes había mucha interinidad y ahora están cogiendo sus plazas.

- ¿Qué pasa en la Zona Básica de Estepa, donde recientemente se ha hecho un plan de reajuste?

- Es curioso su caso. Es una zona dentro de la provincia lejana, pero a pie de autovía. No terminan de ir los profesionales suficientes. Hemos puesto sobre la mesa ese plan donde intentamos mantener todos los días servicio en el municipio. Estamos contratando algún médico extracomunitario. También mantenemos diálogo constante con los alcaldes. Es legítimo que existan plataformas como las mareas que se manifiesten, pero muchas veces llega a ser contraproducente. El profesional no quiere tener todo el día en la puerta protestas. Prefiere ir a sitios más tranquilos. Estamos trabajando, hay una buena gerente, se han hecho algunos cambios. No a muy corto plazo, pero vamos a poder encaminar la situación.

- Respecto a hospitales, ¿qué ha significado el Hospital Muñoz Cariñanos para Sevilla?

- Tiene unas características especiales. Es provincial. No tiene puerta de Urgencias. Depende del Virgen del Rocío, pero da cobertura a toda la provincia. Si, en un momento concreto, el Hospital de Valme, por ejemplo, necesita los quirófanos del Muñoz Cariñanos, los utiliza. Hizo una labor durante el Covid que nos permitió salvar la vida a muchas personas. Ahora es una nueva infraestructura que ha servido para reducir la carga asistencial.

- ¿Cuándo abrirá el Hospital de la Cartuja?

La previsión es que abra a final de 2024.

- ¿Qué ha pasado en el Virgen del Rocío? CCOO dice que la dirección ha comunicado a las jefaturas de servicio un recorte de 13 millones de euros

No es así. Ya el SAS lo negó claramente. No sé de dónde ha salido esa información. Yo no he visto esos números sobre la mesa. Además, hablaban de un recorte en personal cuando en el Virgen del Rocío hay más gente trabajando.

- En los últimos años se ha sometido a una importante renovación

Es un hospital muy grande, que estaba muy anticuado. Hemos hecho reforma de la UCI y de quirófanos. Había que hacerlo mucho más efectivo, que es nuestro objetivo. Creo que se ha mejorado también en técnicas avanzadas con los Da Vinci. Del Virgen del Rocío dependen muchos centros. Es difícil gestionar ese hospital, pero está bien gestionado y tenemos magníficos profesionales.

- Cuatro de ellos están entre los mejores de España, según la revista Forbes.

Sevilla tiene hospitales importantes, por los que la gente quiere estar trabajando. Por ello, tenemos profesionales de prestigio, pero tenemos que cuidarlos y hacer que quieran quedarse. Que puedan compatibilizar con la privada también les ayuda a quedarse. No podemos perder talento, hay que cuidarlo y esa es la apuesta del Gobierno andaluz, tanto en personal como en investigación. Estos hospitales le dan a los jóvenes investigadores la oportunidad de trabajar en proyectos importantes y eso hace que se queden.