La escritora María Dueñas en el Hay Forum Festival Sevilla: "Me falta una novela sobre esta ciudad"

La escritora María Dueñas ha participado este sábado en el Hay Festival Forum Sevilla, que culmina este domingo. En el mismo, Dueñas ha confesado que le falta "una novela sobre esta ciudad".

El evento, coorganizado junto al Ayuntamiento de Sevilla y Fundación Banco Sabadell, ha vivido este sábado una jornada de grandes estrellas, con el director de cine británico Stephen Frears, el prestigioso profesor de economía Ha-Joon Chang, el artista plástico Miki Leal y un debate sobre el periodismo actual de la mano de Pepa Bueno, Carlos Franganillo, Rafa Latorre y Teodoro León Gross como moderador.

María Dueñas ha acompañado al público a través de los escenarios de sus historias, en conversación con Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta.

[María Dueñas: "Tenemos que velar para que sigan recibiendo ayudas sociales quienes lo necesiten"]

Desde su primera novela El tiempo entre costuras (2009) hasta Sira (2021), de Misión Olvido a Las Hijas del Capitán o La Templanza, sus obras transportan al lector en un viaje desde Tetuán a Nueva York, de México a Jerez, de Palestina a Londres, pasando por la Andalucía que visitó Eva Perón en su viaje oficial a España.

Las ciudades tienen vital importancia en su literatura y en como construye a los protagonistas de sus libros, de ahí que haya insistido en que le falta escribir una con la capital andaluza como trasfondo.

"Me gusta llevar a los personajes a los sitios, pero no como paracaidistas que aterrizan de cualquier manera, sino que hablen, vistan y coman como se hacía allí en aquel momento". ha explicado Dueñas.

En esta misma jornada, bajo el epígrafe 'Periodismo: ¿estado crítico?' los periodistas Pepa Bueno (El País), Rafa Latorre (Onda Cero) y Carlos Franganillo (Telecinco), moderados por Teodoro León Gross (Canal Sur TV y ABC), han analizado la situación actual de la profesión.

Todos han coincidido en destacar que, a partir de los años 90 del siglo XX empieza a "dejar de ser el contrapoder que contribuía al equilibrio en las democracias liberales y pasa a convertirse en correa de transmisión de los ámbitos de poder".

"De cuarto poder no digamos que ha llegado a ser un actor secundario, pero sí ha perdido el protagonismo que antes tenía", ha matizado León Gross.

La directora del diario El País ha querido ser más optimista: "No soy nada pesimista, pero hay que reconocer que una mala praxis de algo que no es periodismo y se llama así nos mancha a todos".

A su juicio, el momento fundacional de la crisis de esta profesión fue la llegada de Internet. Para Bueno, esta circunstancia nos quita la exclusividad de poder contestar a tres de las cinco preguntas del periodismo: qué, dónde y cuándo. Pero hay otras dos preguntas capitales: cómo y por qué.

[Rafa Latorre: "Me gustaría hacer una radio muy cerebral, muy pasional, como la de Carlos Alsina"]

En este sentido, el periodista de Onda Cero Rafa Latorre ha asegurado que en 2008 el sector hizo algo "muy equivocado": "Lloramos mucho y hablamos mucho de problemas gremiales. Y al periodismo le ocurre lo mismo que al teatro, el teatro se lleva muriendo desde Esquilo prácticamente y mira, todavía se estrenan obras".

"Y es que los periodistas tendemos a idealizar el pasado", opinó en el último turno de intervención Carlos Franganillo, director y presentador de Informativos Telecinco. “En el periodismo pasa algo muy claro, cuando nos ponemos a pensar en su época dorada, yo nunca la encuentro”, reflexionó.

Stephen Frears en Sevilla

Los aficionados al cine ya han podido disfrutar durante estos días de la proyección de alguna de las obras más aclamadas del cineasta británico Stephen Frears, como The Queen, Las Amistades Peligrosas o un capítulo de la serie State of the Union.

Este sábado por la tarde será la ocasión de escuchar en persona al cineasta británico, en conversación con la crítica de cine Marta Medina, con la introducción de Caroline Michel, presidenta de la Fundación Hay Festival. Frears repasará su trayectoria cinematográfica y también sus últimos proyectos, como la serie The Regime, recientemente estrenada en España con Kate Winslet como protagonista.

[Ha-Joon Chang, economista: “La derecha ignora las capacidades y la izquierda las necesidades; son simplistas”]

Para analizar la situación de la economía desde una mirada crítica y siempre original, Hay Festival Fórum Sevilla ha invitado en esta edición al prestigioso economista Ha-Joon Chang, profesor en la Universidad de Cambridge y especializado en la llamada economía del desarrollo, que busca mejorar los procesos de crecimiento en países con bajos ingresos.

Chang se muestra crítico con la globalización y el libre mercado, causantes en buena medida, a su juicio, de la devastadora crisis de 2008, y defiende la intervención del Estado.

La reflexión sobre el arte y la cultura como motor de desarrollo y cooperación, así como lo que conocemos como 'marca España' ha centrado la charla entre el artista Miki Leal y el diplomático y agente cultural Santiago Herrero. Leal es un pintor y artista de proyección internacional que se caracteriza por una representación artística cargada de fantasías y expresiones oníricas con reminiscencias de influencia pop.