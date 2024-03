Los pisos turísticos ya acumulan más de la mitad de los alojamientos para visitantes en Sevilla

Sevilla tendrá ya en abril una ordenanza que limitará los pisos turísticos. Estos alojamientos son ya más del 50 por ciento de los que hay en la ciudad.

Así lo ha avanzado el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, quien ha señalado que esperan que, con esta nueva norma, se reduzca la presión de este tipo de alojamientos.

La ciudad, como contó EL ESPAÑOL, se divide en tres áreas según un estudio que ha desarrollado el Ayuntamiento para establecer la norma.

[Una ordenanza fijará el tope de pisos turísticos en los barrios más saturados de Sevilla]

La primera, los barrios que tienen más de un 10 por ciento de viviendas turísticas sobre el total de hogares; el segundo, con entre un 5 y un 10 por ciento; el tercero, por debajo del 5 por ciento.

En el primer caso, ha señalado De la Rosa, no se darán más licencias de pisos turísticos. Eso, unido a las inspecciones y a la nueva norma de la Junta que obliga a cuestiones muy concretas -como medidores de ruido o que no haya más de dos pisos por tenedor- esperan que reduzca la presión.

Por encima del límite

En el segundo grupo se podrán dar licencias. Pero de forma controlada. No se podrá superar ese 10 por ciento anunciado. Y, en el tercer grupo no habrá límite puesto que, entiende el Ayuntamiento, no hay una situación de presión excesiva.

No es el caso del Casco Histórico, donde hay zonas con más de un 30 por ciento de pisos turísticos. Eso ocurre, por ejemplo, en Santa Cruz. Pero superan el 10 por ciento de presión todo el Centro salvo El Museo y también está en el grupo la zona histórica de Triana.

En todo caso, la ordenanza irá al próximo Pleno, que tendrá lugar la próxima semana. Después se abrirá un periodo de alegaciones de 20 días. Y, tras eso, ya en el Pleno de abril, se procederá a su aplicación definitiva.

Zonas más saturadas

Mientras, los pisos pueden seguir obteniendo licencia aun en las zonas más saturadas. Así lo ha confirmado el delegado de Urbanismo.

De la Rosa ha señalado que, según el informe que sustenta la nueva norma, en Sevilla, los pisos turísticos se concentran en 14 de los 108 barrios de la ciudad. Además, han constatado que la rentabilidad de estos alojamientos es "sensiblemente superior" al alquiler tradicional.

Además, el estudio establece que los alojamientos turísticos son ya más del 50 por ciento de los que hay en Sevilla destinados a los turistas. Y que estos pisos hacen subir el precio del alquiler en las zonas donde se establecen.

Límite de viviendas

Desde el Ayuntamiento destacan que Sevilla es la primera ciudad de Andalucía que pone coto a los alojamientos turísticos con esta norma. Y que gracias a esa norma y a la de la Junta, se va a poder reducir la presión a límites que no sean dañinos para los sevillanos.

Pero ¿cómo? Con inspecciones, responden desde el Ayuntamiento, que pueden hacerte perder la licencia así como con la adaptación a la estricta norma andaluza. En ambos casos se pueden ir perdiendo licencias.

Y cada licencia perdida en zonas saturadas se queda sin asignar hasta que se baje de ese 10 por ciento de presión. "No se dará una licencia nueva", ha confirmado De la Rosa.