Juan Miguel Vega, pregonero: "La Semana Santa de Sevilla es heterodoxa porque nos salimos de los límites"

El próximo 17 de marzo, Domingo de Pasión, el periodista Juan Miguel Vega Leal (1962) anunciará la Semana Santa de Sevilla desde el atril del Teatro Maestranza. El actual director de Canal Sur Radio ha sido designado por el Consejo de Hermandades para pregonar los días grandes de la ciudad.

El pregón comenzará tras los sones de "Macarena" de Abel Moreno, la marcha elegida por el pregonero, que a su vez es la sintonía del programa de cofradías que presentó entre 1991 y 2002, 'El Llamador', seguida de los sones clásicos de 'Amarguras' de Font de Anta.

-¿Cómo se encuentra a pocos días del pregón?

- Estoy sereno e ilusionado.

- ¿Ha escrito ya el "he dicho" o está esperando, como hacen los autores de las comparsas o chirigotas, para añadir algo fresco de última hora?

- Está todo escrito ya. El pregón de Semana Santa tiene poco que ver con las chirigotas, pero sí tiene que ver con el mundo del Periodismo y de la Comunicación. A fin de cuentas, esto es un anuncio. El pregón está terminado desde hace unos días, y ahora estoy corrigiendo cosas de matices, de estilo...

- ¿Y el arzobispo, tiene que revisarlo?

- Bueno, sí te piden echarle un vistazo, no que se lo leas. Verás... si tú quieres leérselo, el hombre está dispuesto a escucharlo, pero el pregón no pasa por una censura.

Es muy recordado su pregón de los Armaos de la Macarena, en 2011. ¿Es cierto que iba a salir de armao?

Eso fue una cosa que yo solicité. Cuando conocí a los Armaos detecté que entre ellos había un cierto peluseo, porque a ninguno le gustaba ser el último en la fila. Entonces, yo propuse que para resolver ese problema pusieran el último todos los años al pregonero de los Armaos de cada Semana Santa. Me ofrecí voluntario para ser el último armao ese año, pero no admitieron mi propuesta...

¿Qué estaría dispuesto a hacer para ser armao de la Macarena?

Creo que en estas cosas no se trata de qué estaría dispuesto a hacer. Si me preguntas ¿te haría ilusión ser armao de la Macarena? Bueno, pues primero tendría que hacerme hermano de la Macarena.

Juan Miguel Vega en su despacho consultado su agenda de pregonero Pablo Lastrucci

La Macarena pasa este año por la Alameda, ¿qué te parece ese cambio?

La Macarena lo ha justificado alegando razones de comodidad para los nazarenos, que yo creo que además son razonables. Todo lo que sea buscar que el nazareno vaya algo mejor, está bien. Y luego, yo creo que está bien que la ciudad vaya recuperando la Alameda, el primer espacio público de Sevilla. Además, es una zona muy ligada a la Macarena por una persona que fue fundamental en la hermandad, que fue Joselito el Gallo. Joselito era de la Alameda y de alguna manera ir allí es buscar la querencia de José.

En esa zona se respira la Semana Santa más heterodoxa, ¿está de acuerdo?

Sí bueno, la zona de la Alameda puede parecer ahora una zona un poco más modernita, más alternativa, como se dice ahora, pero de toda la vida de Dios fue una zona canalla, de transgresión, y de gente viviendo al filo. La Alameda es un poco el otro lado de las cosas. La Macarena, que domina todos los ángulos de la ciudad, allí demuestra que está también en su terreno.

¿Será su pregón también para la Semana Santa heterodoxa?

La Semana Santa heterodoxa no solamente la ponen en marcha la gente que no cree y que le gusta la Semana Santa, que puede que aparezcan también en el pregón. Yo concibo la Semana Santa de Sevilla como un hecho heterodoxo, en el sentido de que nos salimos de alguno de los márgenes. No hay una uniformidad en la Semana Santa.

Dígame una definición de Sevilla.

Sevilla es una ciudad especial. Creo que está tocada por una gracia que le confiere una personalidad muy fuerte, y la convierte en un lugar diferente y distinto a todas las demás.

¿Le hace falta algo para ser perfecta?

Nada es perfecto en este mundo. Y a Sevilla, desde luego, no le hace falta ser perfecta. Es perfecta en su imperfección.

Juan Miguel Vega, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024 Pablo Lastrucci

¿Qué ritos y citas son ineludibles para usted en Semana Santa?

Me gusta mucho el Domingo de Ramos por la mañana, a primera hora, salir y ver las iglesias. Me gusta mucho también la tarde previa, el Sábado de Pasión, darme una vuelta y ver el ambiente. Me gusta ir a los barrios y ver las cofradías de víspera. Me gusta mucho la cofradía de San José Obrero. Me gusta ir al besamanos del Gran Poder, no necesariamente el Domingo de Ramos; por ejemplo, el Lunes Santo no hay cofradías por esa zona y está la ciudad muy tranquila por ahí. Me gusta mucho el Jueves Santo por la tarde, ver la cofradía de "los caballos" (La Exaltación) por la calle Gerona. Y me gustan las horas previas de la Madrugá, cuando el Jueves Santo está ya acabándose y empiezas a ver nazarenos de la Madrugá que van camino a sus templos...

¿Y de nazareno?

Yo salgo en el Amor y en San Bernardo. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis Rodríguez Caso, que el momento más importante para un cofrade es el momento en el que se viste de nazareno. Es un momento iniciático. Ponerte el capirote y salir a la calle es algo que a mí me produce mucha emoción. Lo hago el Domingo de Ramos, en el Amor, y luego el Miércoles Santo, en San Bernardo.

¿Qué reivindicará en su pregón?

Voy a reivindicar la verdad de la Semana Santa; la Semana Santa como gran acontecimiento identitario y que nos reafirma como lo que somos. Y, por su puesto, su fondo y su esencia religiosa. Creo que concebir la Semana Santa desprendiéndola de su esencia religiosa, es vaciarla de contenido y perderse lo mejor.

¿Qué le dice a los que se van a la playa en Semana Santa?

Que disfruten mucho, porque es una opción personal que yo respeto perfectamente. Puede que a esa gente sea muy cristiana, pero viven la Semana Santa de otra manera.

¿Quiénes fueron sus referentes que le llevaron a querer hacer radio sobre cofradías?

Lo mío fue un poco una carambola. Cuando era pequeño escuchaba 'Cruz de Guía' en Radio Sevilla, de Filiberto Mira. Es una persona a la que no se le ha reconocido suficientemente la aportación que hizo a la ciudad y a su Semana Santa. Luego estaban los colegas de Radio Popular, hoy Cope, con el programa de Chano Amador, José Manuel del Castillo, Carlos Slater, Manolo Toro y compañía.

¿Y cómo eran las retransmisiones de Semana Santa en aquella época?

No eran retransmisiones como las de ahora, porque en aquella época no se prodigaba tanto la retransmisión de la Semana Santa, sino los programas de Cuaresma. Filiberto Mira, al que podría considerar el maestro, era el que hacía más Periodismo con aquello.

Juan Miguel Vega leyendo el programa de mano de 'El Llamador' Pablo Lastrucci

¿Cuál es la solución para los eternos problemas de recorridos y horarios de la Semana Santa?

Yo creo que mirar todas las hermandades lo que dicen sus reglas, a propósito de la caridad, el amor y la compresión, sentarse a hablar y decir: somos hermanos vamos a llegar a un acuerdo.

Dígame un menú con entrante, plato y postre que le gustaría para el almuerzo del pregonero el Domingo de Pasión.

Bueno pues de entrante podemos ir con unas espinacas con garbanzos, luego unos pavías -por supuesto 'un' pavía’, no 'una' pavía- y luego de postre pues podemos entrar en torrija de la Campana.

¿Qué le gustaría que dijesen los cofrades de Sevilla al salir del Teatro Maestranza tras su pregón?

Que están felices y deseando que fuese Semana Santa.