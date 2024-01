Semana Santa 'VIP' en Sevilla: mil euros por un alquilar un palco y hasta 12.000 por un balcón bien situado

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha abierto el plazo para renovar los abonos de sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa. Los precios van desde los 85,63 euros por el sitio más barato hasta los 962 euros por un palco 'VIP' en la Plaza de San Francisco, junto al Ayuntamiento.

Habrá a quien pagar casi mil euros por ver la Semana Santa de Sevilla en uno de los palcos le pueda parecer caro. No lo es. Hay quienes alquilan balcones por el Centro de la ciudad y cobran es cantidad por día.

Las cifras de la Semana Santa de Sevilla han ido creciendo con los años y, según los gestores de fincas de la ciudad y a los anuncios publicados en línea, el año pasado se llegó a pedir hasta 3.500 euros por usar un día un balcón bien situado.

También se alquilan para la semana completa. En ese caso se pide desde los precios citados hasta fortunas. Hay balcones por 12.000 euros para toda la semana. En este caso se garantiza que su ubicación es buena y, además, espacio para invitados.

Con esas cifras como referencia, los precios que pide el Consejo no parecen tan altos. En todo caso los pagarán quienes consigan silla o palco. Algo que, señalan fuentes de la institución, no se sabe aún. Hasta que no se agote el plazo de renovación no se sabrá cuántos nuevos abonados entrarán.

Sorteo ante notario

Quienes tendrán abono en la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla, además, tardarán en saberlo. Podrán apuntarse, pero eso no quiere decir que les den un puesto. De hecho, antes habrá un sorteo ante notario.

La 'rifa', indican desde el Consejo de Hermandades, no tienen fecha. Pero suele celebrarse, indican, al inicio de la Cuaresma. Esto es, 40 días antes de la Semana Santa. Es decir, en febrero.

El mecanismo es sencillo. Se cuentan cuántas sillas quedan libres. A la vez, se abre el proceso de apertura de lista de solicitantes y, a cada uno, se le asigna un número. Cuando se produce el sorteo ante notario, compromiso de transparencia, se genera un número. A ese se le suman los asientos libres.

Es decir, si es este año hay 400 sillas disponibles porque no se han renovado esos abonos, se sortea. Y si sale el número 1.200, tendrán opción quienes tengan ese número y hasta el 1.600.

Más fácil hacerse con silla

Fuentes cercanas al Consejo señalan que las probabilidades de conseguir uno de los mejores palcos son mucho más bajas que una silla en alguna de las demás zonas de la Carrera Oficial. Pero no imposible.

"Quien tiene un palco en la Plaza de San Francisco puede perderlo por muchas cosas. Porque sean personas mayores y mueran sin herencia, porque no quieran o puedan hacer frente al gasto, porque no les interese...", indican fuentes del Consejo. No es lo normal, pero pasa.

Las mismas fuentes señalan que, debido a los datos de años pasados, es más probable que haya sillas libres en la plaza Virgen de los Reyes que en otra parte del recorrido que hacen las cofradías para llegar a la Catedral durante la Semana de Pasión.

Virgen de los Reyes

"En la plaza Virgen de los Reyes es donde parece que hay menos renovaciones y donde más sillas se suelen quedar libres", corroboran quienes están en contacto con la Semana Santa todo el año.

El caso opuesto es el de los mencionados palcos de la Plaza de San Francisco. También es muy complicado hacerse con una silla en la calle Sierpes porque un plan de seguridad eliminó muchos de los asientos de esa zona.

Y, por supuesto, en la Campana. Por allí deben acceder todas las hermandades a la Carrera Oficial y es un lugar de especial lucimiento de los costaleros. Un punto clave donde es muy muy complicado conseguir abono.

Los precios suben y bajan

Los precios de los abonos de este año suben. Al menos en el valor nominal que se pone a cada puesto en la Carrera Oficial. Son un 8 por ciento más caros que en 2023. Sin embargo, también bajan.

¿Cómo puede ser esto? Porque este año no se va a cobrar el IVA a los abonados. De esta forma, un palco de los mejor situados, en la Plaza de San Francisco, se paga a casi mil euros. Pero el año pasado era 1.068 euros.

Le siguen en precio los 881,88 euros para los palcos de la avenida de la Constitución y los palcos de las filas 3, 4 y 5 de las zonas A y B y la fila 2 de la zona C de la Plaza de San Francisco, cuando el pasado año se fijaron en 978,95 euros (773,37, sin IVA).

Menos de cien euros

El resto de palcos de la Plaza de San Francisco están sujetos a un precio de 792,75 euros o de 708,86 euros. En cuanto a los precios más económicos, se localizan en la Plaza Virgen de los Reyes, puesto que las sillas de los abonados costarán 85,63 euros. En 2023, un abono en esta zona costaba 95,02 euros (75,06, sin IVA).

Los precios estipulados para la Campana oscilan entre los 148,43 euros de una silla a ras de suelo y los 187,32 euros de la tribuna. En la calle Sierpes, el coste de la silla también es de 148,43 euros, mientras que en la avenida de la Constitución depende del tramo en cuestión.

Así, desde el Banco Santander al establecimiento comercial situado en la esquina con Alemanes y desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa el precio del abono es de 119,74 euros.

García de Vinuesa

Desde la calle Alemanes a la Catedral y el tramo de dicha vía comprendido entre la confluencia con la calle García de Vinuesa a la cafetería que hace esquina con Almirantazgo, el importe del abono es de 116,10 euros.

De este modo, en relación con los precios de 2023, el incremento de los mismos abarca desde los diez euros del abono de una silla en la Plaza Virgen de los Reyes a los 110 euros, aproximadamente, que alcanza un palco en la Avenida.

O los casi 120 euros de más para un palco en la Plaza San Francisco, con lo que los abonados acusarán también la subida de los precios por la inflación.

Sigue los temas que te interesan