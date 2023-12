IU y Podemos en Sevilla, ajenos al 'incendio' en Madrid, mantienen lazos en el Ayuntamiento

La ruptura de Podemos con Sumar (donde se inscribe IU) en Madrid no afecta al acuerdo de ambas formaciones en el Ayuntamiento de Sevilla. En la capital andaluza ambos partidos de izquierdas trabajan codo con codo y seguirá siendo así.

El cruce de acusaciones en el Congreso no se repite en Sevilla. En el Consistorio ambas formaciones aseguran que trabajan con "cohesión y sintonía". No hay ruptura a la vista en la capital andaluza.

Es lo mismo que ocurre en el Parlamento de Andalucía. En el grupo de la izquierda a la izquierda del PSOE ya han señalado que no tienen intención de sostener el enfrentamiento que se da en Madrid.

Según el concejal del grupo conjunto IU-Podemos y portavoz a su vez de IU en la capital, Ismael Sánchez, la salida de los cinco miembros de Podemos del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados "es na mala noticia" porque pone en peligro el proyecto de "la izquierda transformadora".

Sin embargo, Sánchez ha puesto coto al problema. No llegará a Sevilla. De hecho, el concejal ha afirmado que esa separación "solo afecta al ámbito estatal". No habrá "consecuencias" en lo municipal.

"Unidad de acción"

De hecho, el portavoz de IU ve a la unión de ambas fuerzas en el Consistorio sevillano trabajando "fuerte y cohesionado". Hay, opina, "unidad de acción". Ahora su trabajo se centra "en Sevilla" y no en cuitas políticas.

La agenda de IU y de Podemos ha insistido Sánchez, pasa por "resolver los problemas" de la ciudad. Quieren, indica, "seguir trabajando de forma cohesionada como hasta ahora".

Desde Podemos no ha hablado la portavoz, Susana Hornillo. Sí que recoge Europa Press declaraciones del ámbito del grupo político que, indican, trabajan "en sintonía con IU".

Libertad, la clave

"Hay libertad de acción política" remarcan desde Podemos Sevilla. Esa es la clave esgrimida por los morados en el Congreso para abandonar Sumar. Y no pasa, indican, en el Ayuntamiento de la capital andaluza.

En realidad, una separación de IU y Podemos en el Ayuntamiento, no tendría la trascendencia política que ha tenido la decisión en Madrid. Porque en el Consistorio hispalense tienen solo dos concejales, de modo que se quedarían cada representante por separado, lo que les restaría fuerza y altavoz.

Pero es que, además, no parece que haya fricciones entre Hornillo y Sánchez. Ambos trabajan parejos y las fricciones, si las hay, no trascienden. Así las cosas, no parece que el grupo de izquierdas vaya a romperse como ha ocurrido en el Congreso.

