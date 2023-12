Sevilla plantea el mayor presupuesto de su historia: 1.300 millones de euros marcados por la duda

El Presupuesto municipal de Sevilla para el año próximo será de récord: 1.300 millones de euros. Así lo ha indicado el portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Bueno, quien ha presentado las cuentas tras hacérselas llegar a los grupos de la oposición, como se comprometió la pasada semana.

Las cuentas suponen que el Consistorio tendrá algo más de mil millones, que se amplían hasta esos 1.300 si se tienen en cuenta los organismos autónomos. Según ha explicado Bueno, las cuentas ponen el eje en los servicios municipales.

El propio documento de Presupuestos añade otro matiz a las declaraciones de Bueno. Porque, según las cuentas, a las que ha tenido acceso El Español, la incertidumbre es la realidad que ha marcado la configuración de las cuentas de Sevilla para el año próximo.

Esa incertidumbre, señala el Presupuesto, se adivina tanto en la novedad del Gobierno central y su configuración de las cuentas generales del país como en la situación económica, amenazada por sendos conflictos armados y la inflación. Pero también de la duda de si podrá aprobarse o no.

Así las cosas, el Presupuesto de Sevilla en 2024 -si el PP consigue los apoyos para sacarlos adelante- supone el aumento de la deuda en dos puntos y 60,8 millones de euros.

Frente a esto, el aumento de ingresos. Porque el equipo de Gobierno prevé que lleguen a Sevilla hasta 18,5 millones de fondos europeos Next Generation. Eso se traduce, ha señalado Bueno, en un 36 por ciento más de fondos para infraestructuras de transporte y siete millones más de euros para los barrios de atención preferente. Además, crecen, ha adelantado Bueno, las partidas de limpieza y mejora de los centros municipales en 3,5 millones de euros.

Socio para votar

Con las cuentas presentadas en público, llega el momento de la negociación. Porque el PP no tiene por ahora los apoyos suficientes para sacar sus Presupuestos. Necesita al menos dos prestados que pueden llegar del PSOE, de Vox o de IU-Podemos.

Lo más lógico, señalan desde Vox, sería que ellos sacaran adelante las cuentas. Pero desde la formación de Santiago Abascal creen que el PP tiene un pacto ya cerrado con el PSOE y, además, pide entrar en el Gobierno para apoyar el Presupuesto.

El PSOE, por su parte, no cierra la puerta a un posible apoyo tras negociar. Pero queda camino para eso porque, según ha indicado la socialista Sonia Gaya este viernes, están "en el mismo punto". "No nos ha dado tiempo a ver nada. Necesitaremos unos días para analizar el documento".

La izquierda a la izquierda del PSOE no se ha pronunciado pero es más complicado que presente sus dos votos al PP por una cuestión de distancia ideológica. Eso no quiere decir que no pueda pasar ni que no vayan a negociar para que cuestiones claves para IU-Podemos no entren en las cuentas del próximo año.

"Pacto por Sevilla"

Con estos mimbres, el PP sevillano tiene que hacer su cesto. Y no va a ser fácil. La alternativa es gobernar con unos presupuestos prorrogados, algo que no quieren. Por eso -y porque es marca de la casa de los populares andaluces- apuestan antes por el diálogo.

Las circunstancias obligan a entenderse y, por eso, el PP sevillano apela hace semanas a la "altura de miras" y a un "gran pacto por Sevilla". "Las cuentas no tienen carga ideológica", defendió la pasada semana Bueno. De esa forma, creen, cualquier socio podría apuntarse para aprobarlas.

