Doce detenidos por una "brutal" paliza a un padre y su hijo en la noche de Halloween en Camas

Agentes de la Guardia Civil han detenido a doce personas e investiga a otras dos por haber dado supuestamente una paliza "brutal" con palos, botellas y otros objetos que dieron a un padre y su hijo en la noche de Halloween en La Puebla del Río.

La paliza se produjo cuando unos jóvenes estaban de fiesta en la madrugada del 1 de noviembre en la citada localidad sevillana. Entonces, un chico de 20 años sufrió una agresión por parte de cinco personas.

Al saber de la situación, el padre de la víctima acudió a la fiesta. Quería socorrer a su hijo. Entonces los agresores la emprendieron a golpes también con él. Quienes dieron la paliza al padre, señala la Guardia Civil, son los mismos que pegaron a su hijo.

[Conducía su hormigonera por Sevilla borracho y drogado con cocaína y anfetaminas]

Al momento, según testigos presenciales, llegaron a la zona varios coches de los que se bajaron más personas en actitud agresiva. Entonces la emprendieron a golpes también con el padre y el hijo.

En este caso no usaron solo las manos. Emplearon "palos, botellas y un arma blanca", explican los agentes de la Benemérita. No pararon, añaden, hasta que no vieron que llegaba al lugar de los hechos la Policía Local.

Arma blanca y huesos rotos

Padre e hijo requirieron de ingreso hospitalario. El padre presentaba una herida de arma blanca y el hijo múltiples fracturas de huesos en el rostro, siendo su pronóstico grave.

En este punto la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Tras tomar declaración a las víctimas y a los testigos que estaban en la fiesta, lograron identificar a los autores de la paliza. Para esto fue clave la colaboración de la Policía Nacional ya que los detenidos son vecinos de Coria del Río, no de La Puebla.

La subdelegada del Gobierno en Sevilla en funciones, Isabel Mayo, ha lamentado los hechos y ha destacado la profesionalidad de todos los agentes involucrados en la operación desarrollada durante el dispositivo especial de Halloween.