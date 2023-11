Un artista sevillano monta un "belén LGTBi": sin Virgen María y con dos San José como padres

El Niño Jesús, la mula, el buey, San José... Y otro San José. En el belén que ha montado este año el sevillano Antonio J. Borrero, no hay Virgen María. De esta forma, quiere reivindicar, defiende, "el amor".

Para el belenista de Mairena de Aljarafe su Nacimiento "desafía las normas" pero con un propósito: "Promover el amor y la aceptación universal. Entiende el sevillano natural que su belén supone un "mensaje de inclusión" que recuerda que "el amor no conoce fronteras ni restricciones".

La idea, explica a El Español el propio Antonio -que prefiere que le llamen Capi-, surgió de dos cuestiones. En primer lugar, tras asistir al Congreso Internacional de Belenismo. Y en segundo, tras escuchar las palabras del Papa Francisco. "El Santo Padre dijo que en su momento que todos somos hijos de Dios y que todos deben entrar en la Iglesia", defiende el belenista.

"Queríamos reflejar eso en un belén. Algo inclusivo. Igualdad, respeto, tolerancia..." La apuesta por la igualdad fue tanta que "pusimos dos figuras iguales, de San José". Pero ojo, advierte el sevillano, fue casualidad. Podrían haber sido dos Vírgenes María. "Yo no odio a las mujeres como han dicho, la decisión fue estética".

Antonio, que se declara "no creyente en Dios" sí tiene un socio con el que monta belenes que es católico. La mezcla no impide que se entiendan y respeten. Y monten Nacimientos. En 2021, cuenta, pusieron uno de 60 metros en Tomares, una localidad sevillana. "Ahí sí hubo Virgen y San José", bromea.

Este año, cuenta, no está montando nada. Ha dejado los belenes de lado y no por la polémica, que le llevó a tener que pedir perdón públicamente. Cuestiones de salud familiar le han mantenido alejado de los nacimientos. Porque, explica, él no vive de esto. Le gusta y lo disfruta. Pero no es su profesión.

Sobre la polémica, no acaba de entenderla. El belenista señala que otros años se ven belenes ambientados en Star Wars o Bola de dragón y no pasa nada. "Eso parece que no molesta", señala.

En todo caso, subraya, no todos los comentarios han sido malos. "Tengo por lo menos un 30 por ciento de gente que me escribe y me dice que le gusta el mensaje que queríamos transmitir".

Lucía Etxebarría, indignada

No están tan de acuerdo en las redes sociales. En este espacio hay opiniones de todo tipo, muchas de ellas indignadas. Una de las personas que ha protestado es la escritora Lucía Etxebarría. "Se supone que el belén representa el nacimiento de Jesús. ¿Cómo va a haber nacimiento sin una mujer? ¿Por esporas?", se pregunta.

El perfil en Twitter de universitarios católicos tampoco comparte la idea: "¿Pero esto qué basura y herejía es?", es su reacción. A las críticas de los creyentes, que no acaban de entender la necesidad de esta propuesta artística, se suman la de voces feministas que acusan al sevillano de "borrar a las mujeres" de la Natividad de Jesús.

Es el caso de la escritora colombiana Carolina Danín: "Eso no es “diferente” de nada. Es borrar a María, y la maternidad, y a las mujeres", indica. "Amor y aceptación universal son la figura de la madre: del vientre de donde todo el mundo nace. Pues no hay nadie que no nazca del vientre de una mujer", añade.

Ajeno a estas críticas, en su perfil de Twitter y su blog, el belenista sevillano muestra cómo monta sus escenas. Enseña en vídeo a cómo monta las imágenes, construye decorado con yeso o plantea sus nacimientos.

Sigue los temas que te interesan